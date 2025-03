Conférence à Paris 8 : Santé et féminisme au cœur de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle

Le MJCF et l’UEC Paris 8 organisent une conférence sur le campus de P8 le 13 mars 2025 à 18 h 30, intitulée « Santé et féminisme : les enjeux de l’Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle » (EVARS). Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne pour la mise en place effective des trois séances annuelles d’EVARS, obligatoires depuis la loi de 2003.

La conférence réunira des professionnel·le·s de la santé, des élu·e·s politiques, et des militant·e·s syndicalist·e·s et associatif·ve·s. Parmi les intervenant·e·s, on notera la présence de Mme Hélène Bidard, adjointe PCF à la Maire de Paris, responsable des questions d’égalité femmes-hommes, de jeunesse et d’éducation populaire, ainsi qu’un·e représentant·e du Centre régional d’information et de prévention du Sida et pour la santé des jeunes (CRIPS) d’Île-de-France. Mme Céline Piques, représentante de l’association Osez le féminisme, membre de la commission Violences du Haut Conseil à l’Égalité et experte égalité femmes-hommes, apportera également son éclairage. Mme Marie-Hélène Plard, syndicaliste à la FSU, complétera ce panel d’expert·e·s.

Un membre des étudiants communistes animera la conférence. Le déroulé prévoit une discussion d’environ 1 h 30, alimentée par des questions posées aux intervenant·e·s, auxquelles ils auront eu accès en amont. Un temps sera ensuite consacré aux questions du public.

Cet événement est une occasion de réfléchir aux enjeux de l’EVARS et de promouvoir sa mise en œuvre effective, comme le font les Jeunes Communistes en déployant une grande enquête dans les lycées.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1032 du 5 mars 2025.