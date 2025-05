Non à la substitution et à la confusion des missions de la Police nationale et de la Police municipale !

Le Parti Communiste Français exprime sa vive inquiétude face aux récentes déclarations du président de la République visant à étendre les pouvoirs de la police municipale. Cette orientation marque une dérive inquiétante vers une décentralisation sans concertation de missions régaliennes stratégiques, au détriment de l'État et de l'égalité républicaine.

Nous dénonçons fermement cette stratégie de substitution qui, sous couvert de renforcer la sécurité, masque une réalité alarmante : le décrochage des effectifs de la Police Nationale par rapport à la croissance démographique et aux besoins croissants de nos territoires. Cette situation est exacerbée par une perte d'attractivité des métiers de la Police nationale, conséquence directe de politiques d'austérité et de réformes inadaptées comme celle par exemple de la Police judiciaire.

Le PCF rappelle que la sécurité des citoyens est une mission fondamentale de l'État. Elle ne peut être déléguée toujours plus aux collectivités locales sans risquer de créer une sécurité à deux vitesses, inégalitaire et inefficace. La Police municipale a un rôle à jouer, mais en complémentarité avec la Police nationale, et non en substitution.

Nous appelons à une refondation ambitieuse de notre politique de sécurité publique, fondée sur :

Le renforcement des effectifs de la Police nationale, avec des recrutements massifs et une amélioration des rémunérations, formations et conditions de travail pour restaurer l'attractivité de ces métiers essentiels,

La réhabilitation d'une Police nationale de proximité, ancrée dans les territoires, au service des citoyens et respectueuse des droits fondamentaux,

Une clarification des missions respectives des forces de sécurité, garantissant une coopération efficace entre Police nationale et Police municipale, en étroite collaboration entre les ministères concernés, les élus locaux et les représentants des agents eux-mêmes,

L'arrêt du désengagement de l'Etat auprès des collectivités, qui se traduit par une folle course en avant aux transferts de compétences, sans moyen adéquat et sans réflexion globale.

Le PCF s'engage à défendre une sécurité publique républicaine, humaine et équitable, au service de tous les citoyens, partout sur le territoire.

Robin Salecroix, responsable de la commission "Sécurité et tranquillité publique" au PCF,

Paris, le 16 mai 2025.