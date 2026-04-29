Congrès du Sinn Féin : en lutte pour une Irlande unie et progressiste

La conférence annuelle du Sinn Féin s’est tenue à Belfast les 24 et 25 avril. Il était important pour le PCF d’y être représenté pour deux raisons principales.

D’une part, du fait de l’importance de nos relations de solidarité qui plongent dans l’histoire de la lutte du peuple irlandais pour une République unifiée sur l’ensemble du territoire, elle-même puisant dans l’héritage de la Révolution française, comme Gerry Adams le rappelle avec force dans son autobiographie Before the Dawn (Avant l’aube). Des grèves de la faim des prisonniers politiques irlandais aux négociations pour que le peuple irlandais ne paie pas les conséquences du Brexit, en passant par la conclusion des Accords de paix de 1998, le PCF fut toujours aux côtés du Sinn Féin.

D’autre part, parce que la question de l’unité irlandaise est une question d’avenir. Comme l’ont rappelé plusieurs délégués au congrès, il y a un « Momentum » pour effacer le drame de la partition de l’Irlande, décidée unilatéralement par Londres qui a entraîné la naissance de deux entités conservatrices au Nord comme au Sud. Comme l’a déclaré Marylou McDonald, la présidente du Sinn Féin, l’Irlande est à la croisée des chemins : soit elle poursuit la voie des politiques d’austérité, des politiques communautaristes et du maintien de la partition ; soit elle s’engage dans celle du progrès commun pour l’ensemble des habitants de l’Irlande, ce qui suppose la réalisation de l’unité irlandaise.

L’unité irlandaise n’est pas un problème théorique, c’est une question politique immédiate. Les gouvernements britanniques successifs ont refusé l’organisation d’un référendum d’autodétermination, pourtant prévu dans les Accords de 1998. Le Sinn Féin avance la date de 2030 comme perspective pour le tenir. Et, pour y parvenir, il appelle à renforcer la pression, à la fois sur Westminster mais aussi sur les partis conservateurs au pouvoir à Dublin. Il défend l’organisation d’assemblées citoyennes regroupant largement les différents secteurs de la société irlandaise pour organiser et élargir cette nécessaire pression. Le Sinn Féin met en lumière les intérêts communs du peuple irlandais, des six comtés du Nord comme des vingt-six comtés du Sud, tant sur les questions de logement, de la santé, de l’agriculture, du développement partagé, qui sont mises à mal par les politiques d’austérité.

La lutte contre l’austérité à Dublin comme à Belfast est donc le vecteur transitoire pour l’unité irlandaise. La défense de la neutralité irlandaise est également un élément central. Ces éléments sont indissociables les uns des autres. L’unité irlandaise n’est pas seulement la fin de la partition mais la naissance d’une République sociale pour tous et toutes.

Le Sinn Féin possède des atouts majeurs. Il est désormais le premier parti à l’échelle de l’Irlande. Au Nord, la première ministre Michelle O’Neill, vice-présidente du parti, lutte pied à pied contre les blocages menés par les organisations unionistes et par les gouvernements britanniques successifs. Au Sud, le Sinn Féin est la principale force d’opposition face au gouvernement regroupant les deux organisations libérales ou conservatrices qui se partagent le pouvoir depuis un siècle. Celles-ci ont mis de côté leur vielle rivalité pour empêcher le Sinn Féin d’accéder au pouvoir.

Il appartient à la France ne pas rester les bras croisés. Ces dernières années le gouvernement français s’est rapproché de Londres sur les questions militaires, y compris nucléaires, ce qui est un moyen de s’aligner sur les États-Unis. Il faut rompre avec cette politique. L’organisation d’un référendum d’ici 2030 sur l’unité irlandaise est une question de droit international. Ce n’est pas une question intérieure britannique. La France serait à la hauteur de son histoire révolutionnaire en soutenant concrètement cette perspective. La rencontre bilatérale PCF-Sinn Féin qui a eu lieu lors du congrès a permis de tracer des perspectives d’actions concrètes pour la prochaine période.

Vincent Boulet

responsable du secteur international

Article publié dans CommunisteS, numéro 1084 du 29 avril 2026.