Conséquences de la Tempête Kirk : le plan d’adaptation au changement climatique ne peut plus attendre !

Un décès au large de Sète, douze blessés sur le reste du territoire métropolitain, voilà le lourd bilan humain du passage de la tempête Kirk. Plus de 67 000 foyers ont été privés d'électricité, principalement dans le sud-ouest de la France.

Plusieurs routes ont été rendues impraticables par les débris, et le trafic ferroviaire a connu des perturbations importantes. Grands nombre de ces dommages ont étés causés par les vents violents qui ont touchés la quasi-totalité du territoire.

Le bassin parisien, le Nord-Est et dans une moindre mesure les pays de la Loire et l’Est n’ont pas été épargné non plus : de nombreux cours d’eau sont rentrés en crues, sortant alors de leur lit mineur.

En Seine-et-Marne, environ 1 000 foyers ont été privés d'électricité, et des évacuations ont eu lieu pour des dizaines de personnes. En Essonne, l'évacuation préventive d'un hôpital a été rendue nécessaire.

Nos pensées vont d’abord en direction des victimes, à celles et ceux qui ont tout perdu et qui doivent tout reconstruire. Nous pensons aussi en particulier aux pompiers professionnels et volontaires, qui ont mis leur vie en danger pour sauver celles des autres. Le Parti Communiste Français souhaite également remercier l’ensemble des acteurs qui travaillent au quotidien, souvent dans l’ombre, pour prévenir et limiter les risques : les élus locaux, les scientifiques, l’ensemble des agents de l’Etat.

Le PCF adresse aussi sa solidarité à la CGT et aux syndicalistes touchés directement par l'inondation du centre de formation Benoît Frachon ainsi qu'aux personnels de la Maison Triolet Aragon également inondée.

D’après les climatologues, le dérèglement climatique va engendrer l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de ce genre d’évènements. Il convient de lutter contre ce dérèglement climatique par une planification écologique ambitieuse : c’est ce que propose le PCF avec son plan climat Empreinte2050, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050 et qui détaille, secteur par secteur, années après années, les objectifs à atteindre. Ce plan est disponible ici : https://www.pcf.fr/plan_climat_du_pcf

Mais il est surtout plus que nécessaire d’investir massivement dans la prévention des risques naturels.

Alors qu’il faut agir, notre gouvernement a choisi de diminuer le budget du ministère de la transition écologique. Dans le projet de loi de finance en préparation pour 2025, il prévoit des coupes budgétaires principalement dans le fond d’accélération de la transition écologique des territoires. Le programme prévention des risques est également concerné par ces diminutions de budget.

Il faut s’assurer que le régime CatNat garantisse un véritable soutien financier aux collectivités dans leur reconstruction : la Caisse centrale de réassurance appartenant à l’Etat qui est sensée compenser le manque monétaire des assurances doit être pérennisée et consolidé. Or, avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles, ce mode de financement arrivera rapidement à bout de souffle. Concernant les assurances : elles sont assises sur une montagne d’or. Elles augmentent fortement leurs cotisations. Les gens qui ont déjà subit des inondations voient les tarifs d’assurance exploser alors qu’ils ne sont pas responsables de cette situation. Il est temps de mettre à l’ordre du jour la nationalisation d’une assurance comme AXA !

Face à cette crise, nous réclamons la création d’un véritable plan d’adaptation national pour faire face au changement climatique. Ce plan d’adaptation doit prendre en compte les notions de vulnérabilité et de résilience de notre territoire aux risques naturels. Cela passe par la création de logements hors des espaces concernés par des risques, une meilleure prise en compte de la présence de risques dans les politiques d’aménagement du territoire, ainsi que par une prévention accrue des dangers auprès de tout.e.s et une réelle application des lois déjà en vigueur.

Le grand chantier de l’adaptation au changement climatique doit bénéficier de moyens dignes de ce nom : il doit cesser d’être l'impensé des politiques publiques et exige une planification sur plusieurs décennies.

Paris, le 14 octobre 2024

Parti communiste français