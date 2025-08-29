Consultation du Premier Ministre : face au budget d'austérité, le PCF propose un pacte d'avenir pour la France !

Nous n’avons malheureusement plus rien à attendre d’un gouvernement qui continue de rejeter la responsabilité de la crise sur le dos des Françaises et des Français et qui propose une cure d’austérité inédite mettant en grave danger notre pays.

D’autres choix sont pourtant possibles. Il est urgent de changer de politique. Et c’est pour cette raison et aussi parce que nous avons toujours été une force politique privilégiant le dialogue, que le PCF se rendra à Matignon. Ce sera aussi l’occasion d'expliquer au Premier Ministre, en toute franchise, les raisons qui nous poussent à ne pas voter la confiance le 8 septembre prochain et de lui présenter notre pacte pour l'avenir de la France.

Vie toujours plus chère, plans de licenciement en cascade, services publics affaiblis, guerre sans fin en Ukraine avec une économie de guerre mortifère, hausse de la pauvreté mais aussi des émissions de gaz à effet de serre… oui, les urgences sociales et écologiques sont là. Et il faut y répondre !

Nous rejetons en bloc un projet de budget qui consiste en un plan d’austérité inédit de 44 milliards d’euros qui aggravera la situation des Français·es et dégradera l’économie du pays. Jours fériés supprimés, franchises médicales en hausse, pensions de retraite gelées, collectivités ponctionnées, départs en retraite non remplacés dans la fonction publique... ce projet de budget va continuer de creuser les inégalités et nourrir les profits mais en plus, il prévoit d’augmenter fortement le budget des armées pour alimenter la guerre ! Il doit être retiré ! Alors qu'il a été présenté au lendemain de la fin de la session parlementaire, nous appelons à respecter la démocratie parlementaire et la démocratie sociale aujourd’hui malmenées.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre la confiance le 8 septembre prochain. Monsieur Bayrou demande la confiance, nous exigeons la justice !

Nous proposons un pacte d’avenir pour la France comprenant un plan d’investissement de 500 milliards d’euros que nous présenterons au Premier Ministre lors de ce rendez-vous. Parce que nous voulons que le peuple s’en mêle et fasse entendre ses exigences, nous saluons la riposte de l’intersyndicale qui vient de décider une journée de mobilisation le 18 septembre prochain et nous appelons l’ensemble des Français·es à y participer massivement.

Paris, le 29 août 2025

Parti communiste français.