Contre l’austérité, pour une alternative - Une rencontre qui appelle des suites

Avec le soutien du Parti de la Gauche européenne, la revue Économie&Politique a répondu à l’appel de quatre économistes venus de différents horizons théoriques et politiques – Frédéric Boccara, Nicolas Dufrêne, Dany Lang et Liêm Hoang Ngoc – pour une rencontre publique à la Bourse du Travail de Paris le samedi 29 mars dernier, « contre l’austérité, pour une alternative ».

Face à un capitalisme mondialisé de plus en plus brutal, les réponses traditionnelles de la gauche se révèlent impuissantes contre les effets délétères de l’austérité sur les services publics, mais aussi sur tout ce qui rend l’économie capable de créer efficacement des richesses. Cette situation appelle les économistes à mener au grand jour les controverses qui traversent leur discipline, en les confrontant aux exigences et aux expériences du mouvement social. L’interpellation s’adresse, plus encore, aux responsables politiques d’une gauche qui a besoin de se renouveler profondément.

Après l’ouverture des débats par Denis Durand (directeur d’Économie&Politique), Michel Margairaz (historien, professeur émérite, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et Ismaël Gonzalez (PGE, Parti de la Gauche européenne), ces interpellations ont traversé le dialogue entre économistes, historiens, syndicalistes et autres acteurs des luttes concrètes contre l’austérité.

Une première table ronde a porté sur les services publics, avec les contributions de Michèle Leflon (Coordination des Hôpitaux de proximité), Philippe Aubry (SNESup-FSU), Liêm Hoang Ngoc (maître de conférences en économie, Paris 1, ex-député européen PS), Thalia Denape (professeur de SES, Économie&Politique), Deniz Öztorun (maire de Bonneuil-sur-Marne, vice-président de l’Association des Maires de France), Patrick Hallinger (Convergence Services publics), Nicolas Dufrêne (économiste, directeur de l’Institut Rousseau), Dany Lang (maître de conférences en économie, Sorbonne Paris-Nord), Roland Kulke (Die Linke, Allemagne), Mathieu Straele (PTB, Belgique).

Dans une deuxième table ronde se sont confrontées idées et expériences sur les entreprises et les enjeux d’une efficacité économique, écologique et sociale de l’offre, avec Thierry Doulaud (Économie&Politique), Fabien Gâche (CGT-Renault), Pierre Calvet (CGT-Thales), Thomas Vacheron (secrétaire confédéral de la CGT), Ulrike Lepont (chercheuse, Sc. Po. Paris), Jean-Marc Durand (Économie&Politique), Pascal Petit (directeur de recherche émérite, Centre d’Économie de l’Université Paris Nord).

La troisième table ronde a réuni Luiz Awazu (Brésil, ancien directeur général adjoint de la Banque des Règlements internationaux, professeur à Sciences Po. Paris), Sebastian Mang (New Economics Fondation), Facund Fora Alcalde (Fondation Transform) et Frédéric Boccara (économiste, membre du comité exécutif du PCF) pour traiter du besoin d’un nouvel ordre économique européen et international.

Un compte rendu complet de la journée sera publié dans la revue Économie&Politique sur sa chaîne YouTube, mais les suites de la rencontre ne s’arrêteront pas là, tant la journée a confirmé combien la recherche d’une alternative à l’austérité est à la fois une urgence et un motif de convergences, comme l’ont rappelé Guillaume Roubaud-Quashie, président de la Fondation Gabriel-Péri, et Denis Durand, à la fin de la rencontre.

Denis Durand

Article publié dans CommunisteS, numéro 1037 du 9 avril 2025.