Les communistes mobilisé·es contre la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme partout en France le 22 mars !

Le Parti communiste français soutient l’appel « Né.e.s ici ou venu.e.s d’ailleurs, l’égalité des droits c’est pour toutes et tous ! Uni.e.s contre le racisme ! » , initié par les associations antiracistes et de défense des droits humains, avec les organisations syndicales (voir notre déclaration du 3 mars) et les mobilisations organisées dans ce cadre ce samedi 22 mars.

L’extrême droite alimente chaque jour la haine de l’autre jusqu’à vouloir pulvériser les fondements même de la République avec la volonté d’instaurer une « priorité nationale » qui substituerait à l’universalité des droits une logique d’exclusion contre l’intérêt de tous et toutes, étrange·ères et Français·es.

Le pouvoir en place, qui prétend la combattre, nourrit en réalité sa progression, de sa politique antisociale jusqu’à la parole du Premier ministre qui évoque la « submersion migratoire » ou celle du ministre de l'Intérieur qui amalgame délinquance et immigration et dont la récente circulaire constitue un recul majeur en matière de droit du travail et de droits des étrangers en France.

Et certains membres de La France Insoumise prétendent désormais combattre des personnalités porteuses des idées d’extrême droite en utilisant des stéréotypes antisémites. C’est une nouvelle étape d’une dérive mortifère de responsables de gauche qui substituent le combat identitaire au combat de classe, comme en témoignaient déjà l’appui à des replis communautaires dans plusieurs territoires du pays. Enfin, la récente caricature de notre propre secrétaire national est une insulte aux combats du PCF contre l'extrême droite.

Fidèles à leur histoire, les communistes français appellent à combattre sans faiblesse la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme d’où qu’ils viennent et à participer ce samedi 22 mars aux initiatives, rassemblements et manifestations organisées pour la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Paris, le 18 mars 2025

Parti communiste français.