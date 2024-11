Demande du rapporteur public : une première victoire contre les groupes de niveaux !

Le Conseil d’Etat pourrait mettre un terme à une des mesures les plus critiquées du « choc des savoirs » : la mise en place des groupes de niveau au collège.



Cette mesure qui vise le tri des élèves en fonction de leur niveau est la mesure instaurant la fin du collège unique avec la mise en œuvre de groupes de niveaux.



C’est non seulement une aberration pédagogique, mais le conseil d’Etat relève dans son rapport le caractère profondément inégalitaire de cette mesure, reléguer les élèves qui réussissent le moins à des classes ou ils seraient réunis et pour qui l’accès aux programmes dans leur intégralité serait interdit.



Le Parti Communiste Français se félicite de cet avis qui démontre que la lutte contre les inégalités sociales de réussite et l’élévation du niveau de connaissance d’une classe d’âge doivent devenir les priorités de l’école publique.



Et pour cela, il y a besoin de moyens, de recruter des enseignants, quand le gouvernement supprime des postes. Il y a besoin d’avoir des enseignants formés quand ce gouvernement et les précédents réduisent la formation initiale des enseignants. Il y a besoin de conditions matérielles dignes, des effectifs réduits par classe, quand ce gouvernement entend imposer aux services publics et aux collectivités une cure d’austérité qui enfoncera l’école, comme l’Hopital et les grands services publics dans une crise structurelle.

Paris, le 20 novembre 2024

Parti communiste français.