Dimanche 12 avril 2026 s’est tenue à Paris la marche mondiale des survivantes de la prostitution organisée par Cap international, en partenariat avec ses associations membres, le Mouvement du Nid et la Fondation Scelles, célébrant ainsi les 10 ans de la loi abolitionniste de 2016 en France.

Grâce à la mobilisation des communistes ainsi qu’à la présence d’une équipe Accueil Sécurité, cette marche a pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Nous sommes fières que le PCF soit depuis le début et toujours encore le pilier à gauche de la lutte contre le système prostitutionnel et soutienne concrètement les associations.

La ligne a été toujours très claire : nous affirmons et réaffirmons dans l’ensemble de nos productions et orientations que le corps des femmes n’est pas une marchandise que l’on peut échanger et vendre selon le bon vouloir du marché et que la lutte des classes et la lutte pour l’émancipation des femmes sont intrinsèquement liées.

Célébrer et revendiquer ! De nombreuses femmes venues du monde entier ont appelé à défendre le modèle abolitionniste et l’appliquer dans leur pays, de la Colombie à la Corée du Sud. En France, la loi de 2016 est perfectible et manque cruellement de moyens.

Le PCF exige :

Des formations et des moyens donnés à la police et à la justice pour accompagner les personnes en situation de prostitution et/ou victimes de traite et lutter contre le proxénétisme.

Une éducation sexuelle dans tous les établissements adaptés à l’âge et permettant de dépasser les stéréotypes patriarcaux et d’aborder la sexualité comme une partie intégrante de notre vie, liée à notre santé et à notre bien-être plutôt que comme une source de violence et de commerce.

De garantir la protection des femmes victimes de violences et de traite, notamment en augmentant les parcours de sortie et leur financement, en mettant en place des centres d’accueil sur tout le territoire, en garantissant un logement, l’accès aux services publics et en favorisant la réinsertion des victimes dans le monde du travail.

D’enfin octroyer le budget nécessaire contre les violences faites aux femmes que les associations demandent depuis si longtemps.

De s’attaquer à l’industrie pornographique et ce qu’elle véhicule comme violence, racisme et stéréotypes nuisibles à l’égalité entre les sexes.

Shirley Wirden

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.