Crimes homophobes et sexistes : l’urgence d’un plan national de lutte contre le masculinisme

Le Parti communiste français exprime sa profonde émotion suite à la découverte dans la Seine à Choisy-Le-Roi dans le Val-de-Marne des corps sans vie de quatre hommes et la mise en examen d’un homme suspecté de cette série de crimes. La motivation semble être homophobe du fait du profil ciblé des victimes : des hommes homosexuels.

À Nantes, les guet-apens et les agressions homophobes se sont également succédé dans l’espace public cet été. À Saint-Etienne, un attentat masculiniste a été déjoué début juillet.

Ces actes ne sont ni isolés, ni accidentels. Ils sont le produit d’un système patriarcal et capitaliste qui piétine les plus vulnérables. Le PCF dénonce une banalisation croissante des discours haineux, en particulier en ligne et dans certains cercles masculinistes ou religieux radicaux. Nous alertons depuis des années sur la montée de ces idéologies régressives, qui alimentent les violences sexistes et sexuelles, les féminicides et les crimes homophobes.

Le PCF appelle à une réponse politique claire, avec des mesures immédiates pour endiguer la violence patriarcale et les idéologies masculinistes qui tendent à diviser la société sur des critères de genre et d’orientation sexuelle et d’imposer leur vision du monde par la force.

Le PCF affirme qu’une société juste et égalitaire ne peut se construire sans un engagement déterminé contre toutes les formes de violences issues du patriarcat, qu’elles soient homophobes, sexistes, ou sexuelles. Il est nécessaire d’agir pour permettre à chacune et chacun le droit de vivre librement et en sécurité, indépendamment de son genre ou de son orientation sexuelle.

Le PCF réaffirme son engagement indéfectible pour l’égalité des droits, pour une République laïque, sociale et féministe, et pour une France qui ne tolère aucune haine, quelles que soient l’origine, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et revendique des moyens à hauteur de l’enjeu avec :

la reconnaissance du caractère homophobe de ces crimes, et de renforcer les moyens des juridictions spécialisées contre les crimes de haine

l'ouverture d’une enquête parlementaire sur la gestion policière et sociale des violences LGBTIphobes,

le renforcement des politiques publiques d’hébergement et d’accompagnement des personnes LGBTI+ en situation de grande exclusion.

la formation des forces de l’ordre, de la justice et des services sociaux à la prévention des violences patriarcales et homophobes et à l’accueil des victimes pour apporter des réponses adaptées et rapides

l’instauration d’un plan national de lutte contre le masculinisme.

Paris, le 26 août

Parti communiste français