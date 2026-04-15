Cuba : continuons la mobilisation internationale pour briser le blocus !

La volonté d’asphyxie totale de Cuba par le gouvernement étatsunien est aujourd’hui poussée à l’extrême. Les principaux services essentiels du pays sont à l’arrêt depuis le 3 janvier. D’après l’ONU, ce sont plus de 110 000 opérations d’urgence qui ont dû être repoussées faute d’électricité. Près de 400 000 enfants sont, quant à eux, en risque de rupture scolaire suite à la fermeture des écoles et des 240 pensionnats du pays. Dans cette situation catastrophique, la compagnie Iberia a décidé elle aussi d’arrêter ses vols à destination de Cuba au moins jusqu’en juin.

Le 13 avril encore, D. Trump annonçait qu’après l’Iran Cuba serait la prochaine cible militaire des USA. Ce que le gouvernement des États-Unis vise est simple : l’anéantissement total de toute velléité d’indépendance et de résistance sur le continent latino-américain comme dans le reste du monde.

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », disait Antonio Gramsci. Force est de constater que ces derniers mois les monstres sont de sortie et qu’ils n’hésitent plus à agiter le spectre de la guerre nucléaire, de l’anéantissement de civilisations entières et de génocides pour assouvir les desseins d’une bourgeoisie financière étatsunienne (et de ses alliés) qui refuse de voir son hégémonie contestée à l’échelle globale. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, vers qui se dirigeront leurs attaques ensuite ? Le Groenland, l’Espagne, la France peut-être ? Nous devons les stopper !

Dans ce projet « illibéral » ou « néo-fasciste », Cuba reste un sacré caillou dans la chaussure de l’Oncle Sam. Depuis 1959 le pays a décidé de s’émanciper de l’impérialisme de la première puissance et de construire une société socialiste à 150 km des côtes étatsuniennes.

Cuba est devenu un symbole mondial de résistance face à la barbarie et à la guerre que veulent nous imposer les puissants. Le peuple cubain est aujourd’hui asphyxié, acculé et poussé dans une situation d’effondrement humanitaire provoquée par les États-Unis. Pourtant il est une chose que les États-Unis, malgré leur acharnement criminel, n’ont toujours pas réussi à obtenir : c’est la dignité des Cubains. Lorsque la plupart des gouvernements occidentaux ont choisi la servilité et la soumission face aux États-Unis, Cuba, elle, reste debout et continue de défendre sa souveraineté et son indépendance.

C’est pour cette même dignité et pour défendre l’indépendance et la souveraineté des peuples face à l’impérialisme que le PCF a initié le weekend passé des journées internationales d’actions. Plus de 40 rassemblements et initiatives partout en France en lien avec les forces syndicales, les associations et les autres forces de gauche ont eu lieu.

Les objectifs :

Dénoncer et informer sur la réalité du blocus imposé à Cuba.

Exiger que notre gouvernement réagisse en condamnant clairement cet acte de guerre.

Qu’il envoie du matériel humanitaire pour briser le blocus.

Ce weekend, nous avons passé un cap dans la mobilisation sur Cuba au niveau national comme international. Ce sont de très nombreuses mobilisations qui ont eu lieu partout dans le monde et notamment en Europe : Italie, Belgique, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Autriche, et ce weekend encore en Espagne, au Portugal… Partout les peuples s’organisent et se mobilisent pour dire que Cuba n’est pas seule !

Mais nous ne pouvons pas en rester là ! Dans les prochaines semaines nous devons multiplier les initiatives et interpeller nos élu·es.

L’objectif est triple :

Briser le silence autour du blocus ;

Pousser les pouvoir publics au niveau local comme national à condamner clairement le siège énergétique qui asphyxie tout un peuple ;

Construire des partenariats entre nos collectivités et les communes cubaines pour permettre l’envoie de panneaux photovoltaïques et la réélectrification des infrastructures, à commencer par les écoles.

En parallèle, le PCF continue sa campagne de collecte de médicaments et de matériel médical et enverra plusieurs containeurs dans les prochains mois. Face à l’urgence, nous avons également pris la décision d’utiliser une partie de la cagnotte pour financer la réélectrification d’un hôpital ou d’un centre de santé. Enfin nous comptons donner suite aux mobilisations de ce weekend avec nos partenaires en France comme sur le plan international.

Cette mobilisation n’est pas vaine et rien n’est joué d’avance. Face au blocus l’ONU a décidé d’envoyer du pétrole pour permettre la distribution de l’aide humanitaire. La Russie est en train d’envoyer un deuxième pétrolier pour soulager l’Île. Le Mexique est en train de négocier l’envoi de pétrole à Cuba. Et le peuple étatsunien n’est pas en reste : le mouvement de solidarité avec Cuba s’amplifie ! La semaine passée des élus démocrates se sont rendus à Cuba et ont fustigé la mesure qu’ils qualifient de « bombardement économique de l’infrastructure du pays ». D’autres essayent d’empêcher une attaque militaire sur l’Île et demandent la destitution de D. Trump.

« Tourner le dos à Cuba aujourd’hui signifierait tourner le dos à l’humanité tout entière », disions-nous il y a quelques semaines avec le convoi humanitaire global à La Havane. À l’inverse, défendre Cuba c’est être du bon côté de l’histoire, celui qui constitue la base de notre engagement communiste : l’émancipation humaine, la lutte contre l’oppression, l’exploitation et la guerre.

Ce que nous construisons aujourd’hui pas à pas laissera des traces dans notre organisation et dans la société. « Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n’importe quelle injustice commise contre n’importe qui, où que ce soit dans le monde. C’est la plus belle qualité d’un révolutionnaire », disait le Che. Il ne s’agit pas uniquement pour nous de « ressentir l’injustice » aujourd’hui, mais de la mettre en échec en nous organisant collectivement, et par là-même de renforcer une des conditions fondamentales de la lutte et de la conscience de classe : l’internationalisme.

Charlotte Balavoine

responsable de la campagne Cuba pour le PCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.