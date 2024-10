Débat des communistes

La section de Montpellier a choisi, depuis le dernier congrès, de se structurer en cellules et d’appuyer l’essentiel de son travail sur cette organisation de base.

Ainsi, l’ensemble des cellules du territoire s’est emparé des trois questions qui nous ont été posées par le CN. La cellule Montpellier-Nord s’est réunie deux fois trois heures entre septembre et octobre. Entre 10 et 14 camarades se sont retrouvés dans un contexte très fraternel pour échanger.

Après une introduction rapide sur les questions qui nous sont posées par le Conseil national, chacun s’est exprimé librement, et la première réunion nous a permis de poser des premières bases de discussion et de reformuler à notre façon les questions.

Lors de la seconde réunion, nous avons pris les questions une par une et avons débattu autour de celles-ci et tenté de synthétiser collectivement ces échanges :

Quelle analyse précise faisons-nous de la séquence électorale européenne et législative et des résultats du PCF ; comment préparer les prochaines législatives et municipales en articulant action du PCF et politique unitaire ?

- Insatisfaction sur l’union (avec qui, pourquoi, dans quel but ?)

- Diversité des intérêts et objectifs des partenaires

- Quel est l’objectif de l’union ?

- Élargissement de l’union avec d’autres, au-delà des formations politiques

- Créer un rapport de force favorable pour que la situation

- Temporalité de l’union : en période électorale ou plus large

- Reprendre pied dans l’espace public, les quartiers... qu’on a laissés à d’autres.

- Divergences même dans ces organisations, donc comment on réagit à ça

Comment lutter plus efficacement contre l’extrême droite et les politiques capitalistes qui nourrissent sa progression et gagner des transformations révolutionnaires ?

- Besoin de clarté dans nos discours médiatiques

- Présence sur le terrain

- Offrir une alternative

- Réfléchir à des contenus efficaces pour lutter contre leurs idées

- Identifier les personnes que l’on cible et savoir qui elles sont

- Travailler la question de l’abstention et de ses causes

- Reconquérir ces personnes en dehors des périodes électorales

Quelles campagnes politiques et idéologiques prioritaires mener pour reconquérir le monde du travail et les catégories populaires, quels changements sont nécessaires dans notre organisation pour y parvenir ?

- Être ancré dans notre histoire tout en continuant d’évoluer

- S’inscrire dans la pensée marxiste

- Qualifier le projet de société et le moyen d’y arriver

- S’inspirer des expériences socialistes à l’étranger

- Utiliser les éléments concrets pour dénoncer le système

- Organiser un débat interne sur le socialisme

- Travailler à multiplier le nombre de cellules

Ces réunions en comité restreint ont permis à tous de s’exprimer, et y compris aux adhérents les plus récents de faire valoir leur point de vue. Dans la période que nous vivons et où nous avons besoin d’élaborer collectivement une réflexion, la cellule me semble plus que jamais le meilleur outil pour notre Parti. µ

Clara Giménez

Article publié dans Communistes n°1014 - 16/10/2024