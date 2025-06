Début de campagne aux Mureaux (Yvelines)

Dans le cadre des élections municipales, les militant·e·s communistes de la ville des Mureaux dans les Yvelines ont commencé un travail de terrain afin de construire le projet avec les habitant·e·s.

Pour cela, nous avons organisé une réunion publique sur la ville. En amont nous avons largement diffusé l’information : dans les boîtes aux lettres, devant les écoles, les commerces et les marchés. La campagne de diffusion a été une vraie initiative en elle-même puisqu’elle nous a permis de rencontrer largement les habitant·e·s, commerçant.e·s, associations, parents d’élèves…

Nous avons aussi largement communiqué sur les réseaux sociaux. En diffusant le tract mais aussi via de courtes vidéos d’appel à cette réunion publique pour finir par une vidéo militante collective qui intégrait des sympathisants connus dans différents milieux (syndicaux, associatifs, religieux…) de la ville.

Dans cette réunion publique, après un discours d’accueil, nous avons proposé aux habitant·e·s de se répartir en plusieurs tables thématiques abordant l’ensemble des sujets municipaux.

De l’école à la santé, de la voirie aux animaux, de la jeunesse aux associations, nous avons abordé tous les sujets. Non pas avec une prise de parole descendante, mais en laissant les gens discuter entre eux et avec nous. Un habitant nous a même dit que c’était exactement la même méthode que l’ancien maire communiste de la ville : « Plutôt que de se faire engueuler, il réunissait les gens et les laissait s’engueuler entre eux et faisait la synthèse ensuite ! »

D’abord surpris par la méthode (elles et ils n’avaient pas l’habitude qu’on leur laisse la parole), elles et ils se sont pris au jeu et ont commencé les discussions. Se répartissant entre les tables thématiques regroupées autour de « Les services publics communaux (École, santé, petite enfance…) », « Démocratie locale », « Droit aux loisirs, aux sports et à la culture », « Animation de la ville (vie associative, vie des quartiers…) » et « Aménagement de la ville (voirie, centre-ville, commerces…) ».

Arrivé à la fin du temps imparti, certain·e·s ne voulaient plus s’arrêter ! Les discussions allaient bon train et les habitant·e·s se sont pris au jeu afin de définir leurs priorités pour un projet municipal.

Nous avons laissé la possibilité d’un switch entre plusieurs tables, au milieu du temps, afin que tout le monde puisse aller sur les sujets qu’elle/il voulait.

Nous avons ensuite fait des restitutions communes avec des porte-parole issus des tables, auto-désignés par les habitant·e·s. Ces comptes rendus ont été très riches. Le but était de faire des comptes rendus de moins de 5 minutes qui pouvaient résumer les échanges.

Une à deux personnes par table sont venues en faire le compte rendu en plénière. Un compte rendu plus détaillé sera envoyé par e-mail aux présent·e·s, les coordonnées ayant été récupérées à l’entrée de la salle.

Aux comptes rendus, nous avons complété avec des idées que nous avions déjà sur la ville. Tout cela permettra de consolider un vrai projet démocratiquement choisi.

Et à la fin, nous avons partagé toutes et tous ensemble un pot avec des plats et gâteaux faits par des membres de l’équipe. Cela permet de conclure autour d’un moment convivial et de continuer à échanger.

Au moment de partir, on nous demandait quand était la prochaine réunion !

Thibaud de Fleury-Fagnère

Article publié dans CommunisteS, numéro 1045 du 11 juin 2025.