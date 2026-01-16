Déclaration de Sébastien Delogu : stop aux compromissions avec l'extrême droite

La déclaration recente de Sébastien Delogu, tête de liste LFI à Marseille, affirmant à un dirigeant du RN "votre meilleure chance, c'est une quadrangulaire" est d'une extrême gravité.

Assumer des échanges avec des dirigeants d’extrême droite, leur expliquer que sa candidature constituerait, dans une quadrangulaire, la meilleure chance d’une victoire du RN, revient à faire de l’extrême droite un outil tactique contre d’autres forces de gauche.

C’est une faute politique majeure.

On ne combat pas l’extrême droite en la banalisant. On ne l’affaiblit pas en l’utilisant.

Le Parti communiste français rappelle avec force une ligne claire et constante : aucune compromission, aucune ambiguïté, aucune manœuvre tactique avec l’extrême droite, nulle part sur le territoire.

Nous appelons solennellement les électrices et électeurs, et les militantes et militants de la France insoumise, à mesurer la gravité de cette situation.

Comment peut-on affirmer d'un côté agir pour la justice sociale et contre le racisme et de l'autre côté faire appel au Rassemblement national ?

La stratégie portée par Sébastien Delogu engage bien plus qu’un calcul électoral local : elle engage l’avenir de la gauche, la crédibilité du combat antifasciste et la protection de nos institutions démocratiques.

Nous demandons qu’il y soit clairement mis fin. Nous demandons une désolidarisation nette et publique des dirigeants de LFI. Parce qu’avec l’extrême droite, on ne joue pas.

Jamais. Ni à Marseille, ni ailleurs.

Le PCF appelle les Marseillaises et Marseillais à voter dès le 15 mars prochain pour la seule liste capable de répondre à leurs attentes et de battre la droite et l'extrême, la liste du Printemps marseillais conduite par Benoît Payan.

Paris, le 16 janvier 2026

Parti communiste français.