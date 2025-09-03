Déclinaisons – Le billet de Gérard Streiff

Ainsi Bayrou joue les jeunes contre les vieux. Belle trouvaille. Dans le même genre, le premier ministre dispose de toute une gamme de déclinaisons, les gros contre les maigres, les omnivores contre les végétariens, les aoutiens contre les juilletistes, évidemment les gens du public contre ceux du privé, ceux des campagnes et ceux des banlieues, les blancs et les noirs, etc., etc. Divide et impera : diviser pour régner. C’était la devise de Philippe 2 de Macédoine qui était, comme chacun sait, le père d’Alexandre le Grand. Comme quoi, Bayrou n’est pas vraiment moderne moderne.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1052 du 3 septembre 2025.