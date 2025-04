Dette d'Haïti : une injustice bicentenaire, une réparation urgente

Il y a 200 ans, le 17 avril 1825, le gouvernement du roi Charles X imposait à la jeune République d'Haïti, sous une menace militaire directe, une ordonnance exigeant le versement de 150 millions de francs-or à la France.

Sous le prétexte d'une indemnisation des anciens propriétaires terriens esclavagistes, il s'agit d'une véritable rançon pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, d'une revanche contre la première révolution anticoloniale au monde.

Le remboursement de l'emprunt et le paiement des intérêts de cette dette auprès des banques françaises et états-uniennes s'est étalé jusque dans les années 1950, détournant ainsi pendant plus d'un siècle des sommes colossales qui aurait pu bénéficier au développement de la République d'Haïti et à son peuple. Dans une enquête publiée en 2022, le New York Times estimait entre 20 et 108 milliards d'euros actuels la perte de croissance économique provoquée par cette dette.

Le gouvernement français, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a informé que des « initiatives » seraient annoncées le 17 avril par le président de la République, afin de « faire vivre la mémoire de l'esclavage sur l'ensemble du territoire national comme en Haïti ».

Le PCF sera vigilant quant au contenu de ces initiatives. Celles-ci devront rompre avec le mépris, le paternalisme et les ingérences, qui caractérisent l'attitude du président de la République vis-à-vis d'Haïti, qui s'est encore récemment manifestée par des insultes publiques à l'encontre des dirigeants de transition.

Elles ne sauraient non plus être uniquement symboliques, mais doivent permettre d'agir concrètement sur les conséquences encore vivaces de l'ordonnance de 1825 et la terrible situation que vit actuellement le peuple haïtien. François Hollande avait annoncé vouloir « s’acquitter » de la dette haïtienne, promesse non tenue comme tant d’autres. Le gouvernement français serait à la hauteur de ce bicentenaire en annonçant des mesures concrètes de réparation et de restitution de la dette.

Paris, le 17 avril

Parti communiste français.