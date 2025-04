Quelle est la différence entre l’extrême droite d’hier et celle d’aujourd’hui, entre l’extrême droite du monde d’avant, agressive et revêche, et l’extrême droite moderne, dédiabolisée et propre sur elle ? Celle d’avant criait « Les pourris au pilori ! » La moderne braille « Touche pas à mes pourris ! »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1037 du 9 avril 2025.