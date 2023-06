focus

Discours de Bratislava : Emmanuel Macron renvoie toute perspective de paix aux calendes grecques

Le Président de la République s’est exprimé aujourd’hui devant le forum GlobSec de Bratislava pour y délivrer sa vision de l’avenir de la défense européenne et de « réveil conceptuel et stratégique » de l’UE.

Ce discours marque en réalité plusieurs reculs graves pour notre pays. Il renvoie toute perspective de paix à une hypothétique solution militaire en Ukraine. Il réduit la « défense européenne » à un « pilier européen de l’OTAN », accélérant ainsi l’alignement de la France sur les États-Unis et leur bras armé qu’est l’Otan. Il évoque l’ « autonomie stratégique » mais se refuse de parler de l’indépendance nécessaire de notre pays et de l’Europe envers les logiques de blocs et de puissances aujourd’hui à l’oeuvre. Il parle du développement de l’industrie de l’armement sans à aucun moment évoquer la ligne politique à laquelle elle devrait être employée. Il ne parle des pays du Sud qu’en les assimilant à des pions ballotés, « récupérés ». Il parle de nouvel élargissement de l’Union européenne et invente une « unité » européenne en matière de défense et de politique étrangère, mais ne dit pas un mot sur le projet qui sous-tend ce discours, ce qui revient à vouloir seulement aligner en bloc l’Europe sur les positions des États-Unis et de l’OTAN.

Ce discours s’inscrit donc dans l’engrenage d’une généralisation possible de la guerre et de surarmement, avec pour corollaire une austérité aggravée, sans rien offrir pour l’enrayer. Pas un mot n’est dit des initiatives du Brésil, du Mexique, de l’Afrique du Sud, de l’Inde ou de celles de la Chine. Pas un mot n’est dit de sécurité collective.

La sécurité des peuples européens ne peut pas être liée à une issue militaire hasardeuse de la guerre en Ukraine et encore moins à l’OTAN. La première urgence est de négocier un cessez-le-feu en le liant à des négociations de paix assurant pour tous la sécurité qui doit être considérée collectivement en Europe et envers la Russie. Des propositions et des initiatives existent. C’est à la France de faire entendre souverainement ces propositions, et de rechercher toutes les coopérations possibles avec les pays européens disponibles à une logique de paix. Il y a urgence !

Parti communiste français,

Paris, le 1er juin 2023.