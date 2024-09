Disparition

Didier Migaud est donc, depuis samedi dernier, le nouveau garde des Sceaux. Jusque-là, sur sa fiche biographique de Wikipédia, on pouvait lire : « Le 8 février 2010, Didier Migaud révèle l’existence d’une niche fiscale de plus de 20 milliards d’euros consentie aux grandes entreprises. » Or sa fiche a été rectifiée, ce lundi, à 15 h très exactement ; cette phrase désormais n’y figure plus. Disparus les 20 milliards ! Disparus les cadeaux sans contreparties aux patrons ! Bizarre, vous avez dit bizarre ? Peut-être qu’à l’heure où Migaud va nous entonner avec ses collègues le grand air de l’austérité, il n’est point nécessaire de trop parler de certains magots.µ

Gérard Streiff

Article Paru dans CommunisteS n°1011 - 25/09/2024