Droits de douane : face à Trump, soyons forts, soyons unis !

Donald Trump annonce la « libération » des États-Unis en imposant des droits de douane particulièrement lourds sur les importations de produits européens et plus encore sur ceux qui viennent de Chine.



La clé de sa stratégie : le dollar, son hégémonie sur l’économie mondiale, son « exorbitant privilège » qui permet à Wall Street d’assécher les capitaux du monde entier pour venir sauver la rentabilité des multinationales étatsuniennes. Les Européens sont sommés d’apporter leurs capitaux pour financer les dépenses d’armements des États-Unis et les avancées technologiques monopolistes des GAFAM : « achetez des Bons du Trésor US à 100 ans, voire perpétuels ! ».



Comment mettre en échec la guerre commerciale voulue par Trump ? Pas en allant au-devant de ses désirs et en s’enfonçant dans une « économie de guerre » ! Notre but commun doit être de relever les défis de la Paix ainsi que ceux de la mal-vie, de l’emploi et de la pauvreté, les défis écologiques et climatiques.



Nous proposons :

d’engager une nouvelle industrialisation sociale et écologique et doubler nos capacités de production d’énergie décarbonée d’ici 2050 et baisser les tarifs d'électricité pour qu'ils correspondent aux coûts de production,

de développer les dépenses humaines et sociales, l’emploi et de la formation tout au long de la vie,

d’agir pour un nouvel ordre économique et politique international en mettant fin à l’austérité et en construisant une alternative avec les peuples du monde.



Cela implique de mobiliser la création monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) dans un fonds de développement des services publics et d’abaisser le coût des crédits bancaires d’autant plus que les

investissements matériels et de Recherche et Développement qu’ils financent développent l’emploi, la formation en commun et diminuent les émissions de GES.



Mettons en commun les forces des pays du Nord et du Sud en créant une monnaie commune mondiale de coopération, alternative au dollar US, pour apporter aux 8 milliards d’habitants de la planète les fonds dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs capacités et relever le défi climatique !

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Paris, le 3 avril 2025.