Élection législative partielle – 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Publié le 10 octobre 2025

Face à l’extrême droite, aucune voix de gauche, progressiste ou républicaine ne doit manquer. Dans un moment où notre pays traverse des crises sociales et démocratiques profondes, laisser la haine et le repli s’installer serait un danger pour toutes et tous.

Pour défendre nos valeurs de solidarité, d’égalité, de fraternité et de justice sociale, le Parti Communiste Français appelle à voter le 12 octobre pour Cathy Bourdoncle, candidate du Parti Socialiste soutenue par toutes les forces de gauche.

Ce vote n’est pas seulement stratégique : il est nécessaire. C’est un acte pour protéger nos droits, nos services publics, nos solidarités locales, et notre démocratie. Chaque voix compte. Chaque vote fait la différence.

Le 12 octobre, on ne laisse aucune place à l’extrême droite. On se mobilise, on s’engage, on vote Cathy Bourdoncle. Parce que notre avenir, nos valeurs et notre dignité méritent d’être défendus.

Le 12 octobre, faisons bloc : votons Cathy Bourdoncle.

