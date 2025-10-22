Élus communistes, bâtisseurs et rassembleurs

Contes, commune de 8 000 habitants des Alpes-Maritimes a, depuis 1977 un conseil municipal de gauche avec un maire communiste, Roger Carles de 1977 à 1996, puis depuis cette date, Francis Tujague qui avait été élu sur la liste conduite par son prédécesseur.

Une commune de 2 000 hectares à dominante rurale qui a bénéficié à partir des années vingt d’une cimenterie Lafarge dont la fermeture brutale est intervenue en janvier 2021 a conduit le conseil municipal à immédiatement réagir en faisant étudier le projet d’implantation d’une zone d’activité à haute valeur environnementale sur les 30 hectares du site de l’usine.

Ce projet est en train d’aboutir avec la préemption des terrains Lafarge par l’établissement public foncier régional et le choix de l’aménageur chargé de la création et de la gestion de cette zone d’activité par le conseil municipal de Contes et la communauté de communes du pays des Paillons.

Cette intercommunalité de 21 000 habitants qui regroupe 11 communes a été constituée en 2004 à l’initiative des maires communistes de Drap, Touët-de-l’Escarène, Lucéram et de Contes, ce dernier en ayant assuré la présidence pendant 12 ans.

La création de cette communauté de communes est pleinement justifiée par les potentialités du territoire des Paillons, mais elle tient également au refus des communes à dominante rurale qui en sont devenues membres de se voir englobées dans la métropole niçoise.

Mais la motivation principale de ses fondateurs, au premier rang desquels les élus communistes du territoire, a été de soutenir le développement des activités économiques et de l’emploi local et de mettre à la disposition de l’ensemble des habitants des Paillons des services à la population que la commune de Contes était, à ce moment-là, pratiquement la seule à proposer.

L’exemple le plus marquant est l’exercice par la communauté de communes, à l’initiative de Noël Albin, maire communiste de Touët-de-l’Escarène, de la compétence « enfance et jeunesse » qui s’est traduite par la création, outre la crèche de Contes qui existait déjà, de trois nouveaux établissements qui permettent, ensemble, de répondre à la totalité des demandes d’accueil en crèche du territoire et par la constitution de trois associations soutenues par les communautés qui répondent aux besoins d’accueil de la jeunesse.

Au rang des avancées majeures initiées par les élus communistes figurent également, à Contes, le développement très important d’équipements culturels de premier plan tels la médiathèque, le musée des arts et traditions populaires ouverts au public mais également, de façon toute particulière, aux élèves des cinq écoles de la commune, du collège et la construction, actuellement en cours, de la maison de la biodiversité et du développement durable.

Au plan des spectacles, le Festival Paioun Ven qui présente en été dans le théâtre de verdure de Contes de 9 à 10 spectacles accueillant gratuitement de 10 à 12 000 spectateurs.

Des actions culturelles qui sont également encouragées par la communauté de communes avec la création, à Contes de la maison de la musique et de la danse qui assure la formation à ces deux disciplines de 500 jeunes des Paillons et a construit sur son territoire quatre salles de spectacles dont, à Contes, la salle de l’Hélice, qui propose en hiver de 15 à 20 spectacles accueillant de 5 à 6 000 spectateurs et apporte son soutien à l’organisation de spectacles dans toutes ses communes.

Un témoignage s’il en fallait, de la capacité des élus communistes à rassembler et à construire au-delà de leurs rangs quand il s’agit de répondre aux besoins et attentes des populations qui leur ont accordé leur confiance.

Francis Tujague

Maire de Contes

Article publié dans CommunisteS, numéro 1059 du 22 octobre 2025.