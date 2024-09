Ensemble, pour le service public ferroviaire

La privatisation du service public ferroviaire a été mise en place depuis 15 ans. Le gouvernement français en lien avec l’Union Européenne, a décidé d’accélérer le processus avec le plan de discontinuité du fret. Celui-ci va faire exploser le fret SNCF en offrant aux entreprises privées les lignes de fret les plus rentables. A terme, c’est le fret ferroviaire qui est en danger comme outils d’aménagement du territoire.



Il est temps que la puissance publique reprenne la main sur le ferroviaire afin d’en faire un outil efficace pour répondre aux besoins des populations et du défi climatique.



En cohérence avec l’action de ses militant·es et de ses élu·es, le Parti communiste et ses élu·es soutiennent le rassemblement du 26 septembre devant le ministère des transports afin d’en finir avec la privatisation du rail.



Tous les exemples européens qui ont devancé la France montrent combien cette privatisation a été néfaste pour le développement du train.



Le PCF demande :



•⁠ ⁠L’arrêt de l’ouverture à la concurrence du système ferroviaire

•⁠ ⁠Le retour d’une entreprise publique SNCF intégrée

•⁠ ⁠Un grand plan d’investissements de 100 milliards d’euros sur 15 ans pour le train, financé par un fonds européen pour les services publics.

Parti communiste français,

Paris, le 26 septembre 2024.