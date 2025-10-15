Fabien Roussel en Loire-Atlantique

Mardi 7 octobre, Fabien Roussel était en Loire-Atlantique pour une journée riche de signification politique. L’après-midi, il a pu visiter les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, un site stratégique de notre industrie française. Ces chantiers ne sont pas un simple atelier naval. Ils constituent un enjeu majeur pour la souveraineté industrielle du pays, pour l’emploi et pour la transition écologique. En effet, au-delà des paquebots ou des navires complexes, les Chantiers de l’Atlantique développent une expertise grandissante dans la construction de sous-stations électriques pour l’éolien offshore, un segment tout à fait critique pour la montée en puissance des énergies marines renouvelables.

Lors de cette visite, Fabien a pu échanger autour de plusieurs priorités. Les conditions de travail des salariés, souvent soumis à des rythmes intensifs, des exigences de sécurité fortes, et la nécessité que la valeur créée soit équitablement partagée. Il a rappelé que la diversification de la production est essentielle pour amortir les cycles de l’industrie navale classique, tout en renforçant les implantations d’outils capables de répondre aux besoins de la transition énergétique. Produire des équipements liés à l’éolien offshore, notamment les sous-stations électriques, c’est contribuer concrètement à la lutte contre le changement climatique, défis qui pour être relevés nécessiteront une véritable vision et planification à rebours des orientations du pouvoir en place et des logiques capitalistes à l’œuvre dans ce secteur comme chez GE.

Avant cette étape industrielle forte, Fabien Roussel a rencontré des syndicalistes des bassins d’emploi locaux : cheminots mobilisés, opérateurs dans la sidérurgie, agents du port maritime, personnels des services publics. Ces échanges ont permis de mieux appréhender sur le terrain les conditions de travail de ces femmes et hommes qui produisent les richesses. Suppressions de postes, manque d’investissements publics, précarité accrue, pression croissante des logiques de sous-traitance… Le secrétaire national du PCF a affirmé que la défense des cheminots, la relance de la sidérurgie face au patron voyou Mittal, le soutien aux ports comme le renforcement des services publics sont des leviers convergents pour reconstruire une dynamique vertueuse dans nos territoires.

Enfin, en soirée, à Nantes, s’est tenue une réunion publique rassemblant environ 250 personnes à la Manufacture des Tabacs. Ce moment « Avec vous, sans tabou » est devenu un temps d’échange direct avec la population. Les participants ont pu interroger Fabien sur les enjeux politiques du moment, dans un contexte d’instabilité institutionnelle, de crises économiques et de remise en cause des droits sociaux. Le débat a permis de mettre en avant les propositions du PCF. La revalorisation du pouvoir d’achat par des mesures de blocage des prix et de hausse des salaires, une justice fiscale réelle avec taxation accrue des revenus du capital, ou encore l’abrogation de la réforme des retraites imposée. Face aux logiques de domination capitalistes qui fragilisent les classes populaires, cette réunion a témoigné de l’exigence d’ouvrir des perspectives heureuses pour nos concitoyens.

Cette journée en Loire-Atlantique illustre parfaitement la boussole du PCF. Articuler l’ancrage territorial, la défense des salariés, la relance industrielle et les urgences écologiques. Dans un moment politique marqué par le désarroi et les reculs, c’est en inventant des alternatives concrètes et crédibles, rompant avec les logiques de domination que nous pourrons redonner espoir.

Robin Salecroix

secrétaire départemental

Article publié dans CommunisteS, numéro 1058 du 15 octobre 2025.