Fabien Roussel dans la Nièvre

La visite dans la Nièvre de notre secrétaire national, Fabien Roussel, s’est déroulée en amont du lancement de la campagne du PCF sur l’industrie et les services publics et de notre Conférence nationale.

C’est d’abord au Centre municipal de santé de Varennes-Vauzelles que Fabien s’est rendu. En 2022, la municipalité de Varennes-Vauzelles (avec son maire communiste, Olivier Sicot) soucieuse de l’accès aux soins pour ses habitantes et habitants a lancé une réflexion profonde. Avec le désert médical inquiétant que nous connaissons dans la Nièvre, avec une population de plus en plus vulnérable où l’accès aux soins s’éloigne (dix-sept mille Nivernaises et Nivernais sans médecin traitant, trois maternités perdues en quinze ans, des services d’urgences qui ferment régulièrement vingt-quatre heures faute de personnels…), la démarche a abouti à un projet ambitieux : la mise en œuvre d’un centre municipal de santé. Cette structure, gérée par la ville, offre la possibilité aux médecins d’exercer en équipe salariée, avec un statut s’avérant attractif parce qu’il garantit une gestion simplifiée des aspects logistiques et administratifs, le tout combiné avec des horaires de travail plus flexibles. Pour son financement, la municipalité a décidé d’une hausse d’un point de taxe foncière dédiée exclusivement au projet dans un budget annexe, le temps d’atteindre (d’ici deux ou trois ans) l’équilibre budgétaire de la structure.

Dans un second temps, Fabien s’est rendu sur le circuit de Nevers-Magny. Ce circuit, longtemps consacré à la Formule 1, est aujourd’hui entouré d’une technopole rassemblant une trentaine d’entreprises et quatre-cent-cinquante emplois dans la recherche et l’industrie automobile. La compétition automobile permet le développement des nouvelles technologies qui équiperont les véhicules « tout public » de demain, en prenant en compte les enjeux écologiques. C’est par exemple sur le développement des moteurs à hydrogène que travaille le constructeur Ligier, implanté sur place. Après avoir découvert l’histoire et les coulisses de ce circuit, Fabien a rencontré Bernard Delaporte, président de Danielson Engineering. Cette entreprise implantée aux abords du circuit réalise des pièces répondant aux exigences des cahiers des charges de ses clients de l’Automobile, de l’Aéronautique et de la Défense. Elle est équipée d’un bureau d’étude, d’une fonderie, de cellules d’essais, d’ateliers d’usinage et de montage sur châssis qui lui permet de fabriquer sur place de A à Z les pièces et moteurs en petites séries. Un exemple de la richesse industrielle que peuvent héberger nos territoires ruraux, qu’il est essentiel de défendre et de développer.

La journée de Fabien s’est terminée par une assemblée générale des communistes de la Nièvre où il a rappelé le contexte politique dans lequel la Conférence nationale se tient et les questions auxquelles l’ensemble des communistes devront répondre à l’issue de ce processus démocratique le 14 décembre.

Wilfried Gay

Article publié dans CommunisteS, numéro 1018 du 13 novembre 2024.