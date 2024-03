Face aux menaces graves qui pèsent sur lui, Marwan Barghouti doit être libéré immédiatement (Fabien Roussel)

L’OLP a fait état, lundi 18 mars dernier, que des menaces graves pesant sur Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah actuellement maintenu au secret dans la prison de Meggido, et qui est « soumis à l’isolement et à la torture ». En janvier, Marwan Barghouti avait déjà demandé à être sorti du régime d’isolement dans la prison d’Ayalon, où il se trouvait à l’époque, en faisant état de mauvais traitements et de mauvaises conditions de détention.

Ce témoignage complète ceux de mauvais traitements, d’actes de violences et de harcèlement, de mauvaise nourriture et de violences de nature sexuelle dont sont victimes des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Des ONG israéliennes ont rapporté à l’ONU neuf cas de décès dans les prisons et vingt-sept dans des installations militaires, alors que plus de 7000 Palestiniens de Cisjordanie ont été arrêtés depuis le 7 octobre 2023.

J’ai pu témoigner à Fadwa Barghouti, lors de mon déplacement en Palestine, de la solidarité et l’engagement intacts du PCF pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti représente la continuité du combat laïc du mouvement national palestinien. Il porte une voix légitime représentée par son passé de combat dans les deux Intifadas. Il est aujourd’hui la principale voix capable de porter une exigence de paix dans la justice et le droit.

Je demande au gouvernement français d’intervenir auprès du gouvernement israélien pour exiger le respect du droit international et des droits des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Cela passe, en tout premier lieu, par la libération de Marwan Barghouti et des prisonniers politiques palestiniens.

Je réitère également l’exigence de libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, à la suite des actes terroristes commis par le Hamas le 7 octobre dernier.

La libération de Marwan Barghouti s’impose, ainsi qu’un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, afin d’arrêter les massacres de masse commis par le gouvernement d’extrême-droite de Benjamin Netanyahou sont urgents, ainsi que De même, la communauté internationale doit exiger le respect des décisions de la Cour de Justice Internationale, l'arrêt des exactions de l'armée et des colons israéliens en Cisjordanie et de la colonisation. Ce sont les conditions pour qu’une solution politique voit le jour, à partir de deux Etats souverains, sur la base des résolutions adoptées par les Nations unies : un Etat de Palestine, que la France doit reconnaître sans délai au vu de l’urgence sur le terrain, et l’Etat d’Israël, l’un et l’autre voyant leur sécurité garantie. vivant en paix et en sécurité sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale pour l’Etat de Palestine.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord,

Le 19 mars 2024.