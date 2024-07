Faillite morale en Macronie

Quand on pense que la Macronie ne peut pas faire pire dans l’indignité, ils arrivent toujours à nous surprendre. Cela pourrait presque être drôle si ce n’était pas si grave. Dernièrement, des membres du gouvernement se sont illustrés par leurs attaques toujours plus virulentes contre le Front populaire, qui contrastent nettement avec leur douceur envers le Rassemblement national.

« Le meilleur rempart face au Nouveau Front populaire, c’est pas le RN, c’est nous », affirme toute honte bue la ministre Aurore Berger. Ces irresponsables vont donc plus loin que le « ni Front populaire ni Rassemblement national » pourtant déjà ahurissant. Ils semblent se fixer désormais comme objectif de faire barrage à la gauche rassemblée plutôt qu’à l’extrême droite. Depuis des jours, le gouvernement se livre, aux côtés de certains médias, à une campagne de calomnie indigne envers la gauche qui devrait faire honte à tous les républicains. Le Front populaire serait homophobe, le Front populaire serait antisémite, le Front populaire voudrait la guerre civile. Qui peut croire cela ?

Pendant ce temps, le grand gagnant de cette opération est le Rassemblement national qui propose, lui, des mesures ouvertement racistes, xénophobes et anticonstitutionnelles dans son programme, sans parler de sa ribambelle de candidats nostalgiques de Pétain, complotistes, racistes et violents. Toute personne honnête le sait, il n’y a rien d’extrême ni de dangereux dans le programme de progrès du Front populaire. En revanche, l’extrême droite au pouvoir cause des dégâts irréparables partout où elle passe.

Alors, à quoi joue le gouvernement et ses soutiens ? Sont-ils prêts, par orgueil, à laisser l’extrême droite s’emparer du pays ? Préfèrent-ils voir un gouvernement supprimer le droit du sol plutôt qu’augmenter les salaires ? Préfèrent-ils la fin de l’État de droit à la fin des cadeaux faits au grand patronat ?

Les macronistes ont tout détruit, les services publics, les institutions, la démocratie, jusqu’à leur propre dignité. Leur bilan sera celui d’une force qui aura amené l’extrême droite sur le perron de l’Élysée. Leur sort est déjà fait. Mais peut-être peuvent-ils encore sauver le peu d’honneur qu’il leur reste en étant ceux qui auront su se hisser au moins une fois à la hauteur de l’histoire et endiguer le péril du fascisme. Espérons qu’il leur reste cette once de lucidité pour se ressaisir avant le 7 juillet. Au moins chez certains.

Assan Lakehoul

secrétaire général du MJCF

Article publié dans CommunisteS, N°1003, 3 juillet 2024.