Faire taire les armes par une solution démocratique en Syrie

Les forces djihadistes, soutenues par le régime turc, ont déclenché une offensive majeure ces derniers jours. Les populations d’Alep et de sa région sont à nouveau les premières victimes des exactions que ces milices islamistes commettent.

Cette offensive, déclenchée quelques jours après le cessez-le-feu au Liban, s’inscrit dans la généralisation de la guerre dans la région du Proche et du Moyen-Orient et dans la recomposition des rapports de force entre puissances régionales et puissances impérialistes. Le régime sanguinaire de Bachar El-Assad, soutenu militairement par le régime des mollahs et celui de Vladimir Poutine, semble trembler sur ses bases tout en promettant une réaction violente.

Les derniers événements dans cette région participent des ambitions expansionnistes du régime d’Erdogan, qui dirige un pays membre de l’OTAN et qui cherche à profiter des évolutions dans la région pour y asseoir une domination face à l’Iran et à ses alliés. Ces recompositions brutales s’accélèrent dans l’attente de l’accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Les peuples de Syrie sont à nouvelle fois victimes de cette politique de forces entre puissances, qui ont fait depuis 2011 plus de 600 000 morts, et plus de 10 millions de déplacés, que ce soit à l’intérieur ou vers l’extérieur du territoire. Le Rojava est à nouveau aux prises avec les forces islamistes.

Tout doit être fait pour assurer une aide humanitaire d’urgence à la population civile, confrontée à des déplacements forcés, à l’absence presque totale de services de santé et aux pénuries alimentaires.

Tout doit être fait pour soutenir les démocrates de Syrie et les organisations kurdes qui font face aux politiques de force mises en oeuvre par les diverses forces gouvernementales en présence, ainsi que par les groupes islamistes totalitaires.

Seule une solution politique au conflit, par l’exercice des droits souverains et démocratiques des peuples de Syrie pourra mettre fin à cette boucherie. La communauté internationale doit agir sans délai pour faire appliquer la résolution 2254 de l’ONU, adoptée en 2015.

Paris, le 3 decembre,

Parti communiste français.