À la Fête de l’Humanité et le 18 septembre, initions un grand mouvement d’appropriation sociale !

Notre pays a désormais un nouveau Premier Ministre, Sébastien Lecornu, fidèle parmi les fidèles du Président de la République, qui prend ses fonctions ce 10 septembre alors que des mobilisations se déroulent partout dans le pays.

Cette nomination sans surprise est néanmoins une nouvelle provocation lancée au monde du travail qu’Emmanuel Macron voudrait décourager en affirmant ainsi qu’il n’y a pas d’alternative, que rien ne changera.

Cette obstination du Président de la République va pourtant, à nouveau, se heurter à la réalité d’un pays qui dans son immense majorité ne veut plus de cette politique et d’une représentation nationale qui ne peut plus l’assumer.

Mais dire non ne suffit plus !

C’est pourquoi notre parti a décidé d’élaborer un pacte d’avenir pour la France pour répondre aux difficultés quotidiennes de nos concitoyens et relever les défis du siècle. Organisons partout dans le pays des rencontres publiques pour le mettre largement en débat avec nos concitoyens, les forces associatives, syndicales et les forces politiques de gauche et écologistes.

Nous commencerons à le faire dès la Fête de l’Humanité ce week-end qui s’annonce d’ores et déjà comme une grande édition avec une participation plus forte encore que l’année dernière. Investissons-la pleinement en allant à la rencontre des centaines de milliers de personnes qui participeront aux débats et aux concerts ; proposons-leur de signer notre pétition nationale sur les 211 milliards d'euros d'aides publiques aux grandes entreprises sans critère et de s’engager en rejoignant notre parti pour résister et construire l’alternative.

Pour nous, les communistes, la solution aux problèmes du pays n’est ni une dissolution ou une démission du Président, ni une tentative de compromis avec le socle commun. Elle est dans la prise en main par les travailleurs et travailleuses des grands choix qui engagent l’avenir du pays.

Seule une intervention massive du monde du travail peut ouvrir un chemin d’espoir pour la France.

C’est pourquoi les communistes appellent les travailleurs et travailleuses à investir massivement la journée de grève et de manifestation du 18 septembre à l’appel de l’intersyndicale.

Ensemble, attaquons-nous au coût du capital, aux pouvoirs exorbitants des grands actionnaires, du Président de la République et du gouvernement, initions un grand mouvement d’appropriation pour prendre nous-mêmes les affaires du pays en main !

Igor Zamichiei