Fête 2024 du PCE à Rivas - Vaciamadrid

Dès le lendemain de la soirée de solidarité avec Cuba du jeudi 26 septembre à Hendaye, une délégation des communistes des Pyrénées-Atlantiques a accompagné notre camarade Charlotte Balavoine, membre du Conseil national, responsable Europe de la Commission internationale, qui répondait ainsi pour la deuxième année consécutive à l’invitation du Parti communiste d’Espagne. La délégation était constituée de cinq camarades de différentes sections des Pyrénées-Atlantiques et conduite par Jean-Patrice Bassano, notre secrétaire fédéral.

Dès notre arrivée le vendredi après-midi, nous avons aménagé l’emplacement qui nous avait été attribué. Nous avons notamment distribué plusieurs centaines d’exemplaires d’un tract national PCF en espagnol: “ El Partido comunista francés en la fiesta del PCE 2024”, qui faisait un point sur la situation politique dans notre pays suite aux législatives et sur les revendications portées par notre parti. L’objectif de notre participation était de consolider les liens avec nos camarades espagnols qui ne manquaient pas de faire une halte à notre stand, exprimant une réelle amitié pour notre parti, pour son histoire et ses liens historiques et concrets de solidarité pendant la guerre d’Espagne et la (trop) longue époque du franquisme. Nombreux étaient ceux qui ont vécu en France, fils ou petits-fils d’exilés, immigrés économiques aussi, étudiants d’Erasmus... et bon nombre évoquaient leur participation à la Fête de l’Humanité. On sentait le bonheur de parler (parfois plus ou moins) français. Nous en avons bien entendu profité pour présenter quelques produits de notre pays, et quoi de mieux que des fromages (même s’ils ont embaumé notre véhicule tout au long du voyage…) ? Le tout accompagné de quelques vins locaux. Denrées fort appréciées par nos camarades espagnols.

Quant à la Fête elle-même, certes modeste au vu de notre Fête de l’Humanité, elle n’en était pas moins combative et militante. Débats, projections et présentations de livres ont ponctué ces trois jours, avec un accent particulier concernant le refus des violences sexistes. Puis un concert le samedi soir. Notre camarade Charlotte a été invitée à participer à deux débats (transition énergétique, lutte contre l’extrême droite). Était présente aussi la vice-ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, qui a débattu de la journée de travail et des salaires. À propos de projections, nous avons eu le plaisir de rencontrer Yaimi Ravelo, la jeune réalisatrice du documentaire ‘’La Gota de agua» sur l’impact du blocus nord-américain sur le système de santé cubain projeté à Hendaye l’avant-veille, à l’occasion de la projection d’un autre de ses documentaires, et nous avons pu lui exprimer l’émotion ressentie par le public lors de notre soirée départementale.

Fête du PCE très politique donc, ponctuée par les expressions de grande solidarité internationale, notamment avec les peuples palestinien, cubain et sahraoui. Le meeting du samedi soir avec les dirigeants locaux et le Secrétaire général du PCE, Enrique Santiago, fut combatif et sans équivoque, appelant les choses par leur nom, comme la demande de rupture diplomatique avec Israël et l’expulsion immédiate de son ambassadrice. Et pour clore ce grand rassemblement, l’Internationale (avec trois couplets, tout de même) chantée par cœur par le public poing levé.

Bref, expérience à renouveler l’an prochain avec Charlotte Balavoine et, qui sait, peut-être, à étendre à la fête d’Avante à Lisbonne, afin de rendre plus visible les liens que tissent nos partis respectifs dans la lutte contre la montée de l’extrême-droite en Europe. Le bilan politique et financier de cette initiative internationaliste sera présenté fin octobre au prochain Conseil départemental 64 du PCF. µ

Marie-Carmen Nazabal

Article paru dans CommunisteS n°1013 - 9/10/2024