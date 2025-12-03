La Fête de l’Humanité Bretagne de Lanester : le rendez-vous politique incontournable

Cette 34e Fête de l’Humanité Bretagne restera dans les mémoires comme une très belle édition, conclue dimanche par un concert marquant de Mathilde, la chanteuse féministe, qui a transporté et ravi le public du parc des Expositions de Lanester.

Ces 29 et 30 novembre, 5 000 personnes ont participé dans le Morbihan à cette grande fête politique, musicale et culturelle, rendez-vous incontournable de la gauche en Bretagne, organisée par 200 militants communistes bretons bâtisseurs et bénévoles sur la Fête. Philippe Rio, président de la coopérative des élu·e·s communistes, maire de Grigny élu meilleur du monde en 2021, a conclu la partie politique de la Fête lors du meeting devant 1 000 personnes par un discours très applaudi centré sur l’enjeu des municipales de mars 2026 et les valeurs et projets portés par le communisme municipal dans le cadre de majorités d’union de la gauche.

La coopération et la solidarité avec Cuba étaient au cœur de cette fête, avec la présence d’André Chassaigne, d’Ernesto Gonzalez de la Torre, membre du Parti communiste cubain et chargé des affaires politiques au sein de l’ambassade, et de Cuba Coopération, avec un retour des JC et de Taran Marec sur leur mission à Cuba en juillet dernier, et un focus sur l’effort pour faire venir des médecins cubains dans les hôpitaux du centre-Bretagne afin de lutter contre la pénurie de médecins.

La Palestine et Gaza étaient également au centre de plusieurs débats, et d’expositions sur la Fête, avec la présence de l’AFPS, de l’AJPF, de Thousand Madleens to Gaza, et également une parole forte de Patrick Le Hyaric sur le sujet. Les militants du Sahara Occidental et Kurdes étaient là également comme chaque année. Le député indépendantiste kanak Emmanuel Tjibaou, membre du groupe GDR, était présent sur un débat sur la décolonisation de la Kanakie-Nouvelle-Calédonie avec Guillaume Roubaud-Quashie. Notons aussi la présence du maire d’Allonnes et président de l’association Maires et banlieues de France, Gilles Leproust, intervenant de la formation régionale d’élus bretons de toute sensibilité de gauche organisée par le CIDEFE sur la politique de la ville dans la matinée, pour un débat sur les communes et l’enjeu de la sécurité et de la tranquillité publique, de Pierre Dharréville pour un débat sur la Culture.

Un moment important de la Fête a été le débat samedi après-midi, devant près de 350 personnes, qui a retenu l’attention de la presse régionale, sur le thème « Quelle alternative de gauche face à l’extrême droite ? », avec la présence de plusieurs parlementaires de gauche, Pierre-Yves Cadalen (LFI), Damien Girard (EELV), Simon Uzenat (PS), avec les conseillers régionaux bretons Gaël Briand (UDB- régionaliste) et Gladys Grelaud (PCF), également membre de la direction nationale du PCF.

La Fête de l’Huma a permis également d’évoquer les enjeux de la vérité et de la mémoire sur le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye de décembre 1944 avec l’historienne Armelle Mabon, de la surpêche avec Maxime de Lisle, l’auteur de la BD On a mangé la mer, de projeter des films documentaires, comme « La Résistante et l’enfant » de Jean Barat sur Eva Golgevit, résistante communiste juive de la FTP-MOI, survivante d’Auschwitz, en présence de son fils, Jean Golgevit, chef du chœur du « Canto general » à la Fête de l’Humanité il y a quelques années.

Pour la deuxième année consécutive, Sofia Boutrih, directrice de la Fête de l’Humanité, était présente à la Fête de l’Humanité Bretagne. L’occasion pour elle de mesurer la force de cet évènement politique et festif organisé par les quatre fédérations du Parti communiste en Bretagne, les sections du PCF du Morbihan, et un comité d’organisation de la Fête présidé pendant 10 ans par Catherine Quéric qui fait sa passation de responsabilité à l’issue de cette fête, après des années d’implication sans compter pour la réussite de la Fête de l’Huma Bretagne. Elle est intervenue à l’ouverture de la Fête, rendant hommage à Patrick Le Tutour, pilier morbihannais de la Fête de l’Huma Bretagne disparu il y a quelques semaines, comme au meeting de clôture, où j’ai rendu hommage au grand chanteur et musicien breton et universel Erik Marchand, amoureux des musiques populaires et traditionnelles, et du message culturel, membre du Parti communiste dans le Finistère, disparu il y a un mois en Roumanie, et que l’ensemble de la Fête a applaudi, avant le discours de clôture de Philippe Rio à l’issue duquel 1 000 voix ont chanté l’Internationale.

Ismaël Dupont, secrétaire départemental du PCF Finistère et membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1065 du 3 décembre 2025.