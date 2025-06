Une Fête de l’Humanité pour la paix, la solidarité internationale, pour le rassemblement

Il est des moments dans la vie que l’on attend avec impatience, la Fête de l’Humanité en fait, plus que jamais, partie. Oui, de l’impatience, car face à la situation actuelle en France et dans le monde la Fête sera un moment privilégié de solidarité, de fraternité, sera un lieu d’organisation des combats et des luttes à mener.

Nous ressentons toutes et tous avec une grande inquiétude l’offensive que mènent les tenants du système capitaliste. C’est à un véritable basculement du monde auquel nous assistons. Une guerre économique intra capitaliste qui est en train de basculer vers un monde en guerre.

Pour réduire les peuples au silence, leur imposer les pires régressions, leur imposer une surexploitation des êtres humains comme de la nature, ils s’appuient désormais sur une internationale d’extrême droite qui leur assure un basculement idéologique. Autoritarisme, divisions, restriction des libertés et de la démocratie, obscurantisme, vérité alternative sont désormais les méthodes utilisées.

La guerre redevient, quant à elle, la méthode privilégiée des relations internationales, loin du respect du droit international qui est bafoué, à l’image du génocide en Palestine.

Alors, une fête qui réunit des centaines de milliers de jeunes et moins jeunes, un public qui vient principalement à la fête pour ce qu’elle est, un rendez-vous politique, le lieu de rencontre de celles et ceux qui portent des valeurs, des combats, des espoirs à contre-courant des divisions, du racisme et des fausses solutions, c’est en soit un événement.

C’est l’alchimie politique et festive que nous réussissons à construire chaque année et qui, en septembre prochain, aura un retentissement considérable dans le contexte national et mondial dans lequel nous sommes.

La diffusion du bon de soutien est un enjeu très politique pour la construction d’une fête politique, qui permettra à des milliers de participants d’assister à un débat, une rencontre, un meeting, de s’organiser avec le Parti communiste pour décidément tout changer.

Nous avons une légère avance sur le niveau de diffusion de l’an dernier, mais beaucoup de fédérations n’ont encore réglé aucun bon de soutien. Cette situation peut mettre la Fête en grande difficulté car les prestataires exigent désormais des acomptes importants pour construire la Fête.

Le collectif de diffusion du bon de soutien propose que dans chaque section, chaque fédération nous organisions des rendez-vous du bon de soutien lors desquels nous revenons, auprès des camarades, sur les enjeux politiques de la Fête et sur l’organisation d’initiatives publiques de diffusion.

Le kit communication, la carte interactive aident à cette prise d’initiatives à l’image de celle organisée la semaine dernière Place de la République à Paris où plus de 80 bons de soutien ont été diffusés.

Nathalie Simonnet

responsable nationale à la promotion de l’Humanité

Article publié dans CommunisteS, numéro 1046 du 18 juin 2025.