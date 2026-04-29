Fêtons le Front populaire avec la Fondation Gabriel-Péri

Avec le nom qui est le sien, impossible pour la Fondation Gabriel-Péri de faire l’impasse sur le Front populaire, ses ambitions et ses espoirs, ses réussites et ses échecs.

Une exposition à la disposition des organisations

Dans la suite de ce qu’elle avait réalisé pour le centenaire du PCF ou le 80e anniversaire de la Sécurité sociale, la Fondation Gabriel-Péri a réalisé une exposition composée de grands panneaux destinés à rappeler la riche histoire du Front populaire. Mêlant images d’archives et textes d’aujourd’hui, elle permet de présenter au plus grand nombre ces quelques années si décisives de notre histoire. Cette exposition peut être commandée auprès de la Fondation qui vous enverra les fichiers en haute définition pour un tirage au format de votre choix.

L’exposition sera présentée sur les grilles du siège national du PCF à l’occasion des célébrations du Front populaire, le 9 mai prochain.

Comme les précédentes ou encore celle consacrée aux FTP-MOI, elle est également disponible dans un format enrichi, en ligne, permettant d’explorer davantage ce moment fondamental.

Une série de rencontres, à l’image de celle du 21 mai, à Chaillot, Théâtre national de la danse

Au plus près de la recherche en train de se faire, la Fondation Gabriel-Péri organise avec plusieurs laboratoires de recherche universitaires un séminaire d’histoire du communisme.

Pour cette année 2025-2026, le thème est les Fronts populaires. Plusieurs séances se sont tenues jusqu’ici. Elles sont disponibles en ligne, sur le site de la Fondation. Au-delà, a été impulsé un cycle de trois journées d’étude pour éclairer trois aspects importants : la première a eu lieu à Aubervilliers, autour des Fronts populaires hors d’Europe ; la seconde s’est tenue à la Maison des métallos (avec l’IHS-CGT) autour du mouvement social ; la troisième aura lieu le jeudi 21 mai (9 h-17h30) à Chaillot (dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre national de la danse et la Maison Elsa Triolet-Aragon). Elle portera sur les enjeux culturels, de Renoir à Capa en passant par Malraux, Vaillant-Couturier, Aragon ou Fernand Léger ainsi que ce fourmillement formidable d’initiatives culturelles prises dans tout le pays et dans tous les domaines.

Dans un registre plus ludique, le jeu de la Fondation, Cocoquiz, se met en mai à l’heure du Front populaire, pour entrer autrement dans cette dynamique sociale et politique.

Dans la France de 2026, ce 90e anniversaire est une occasion, précieuse et importante, de redécouvrir le Front populaire et de le faire découvrir largement. Pour mieux comprendre cette époque révolue et, qui sait, mieux affronter l’époque présente.

Guillaume Roubaud-Quashie

Article publié dans CommunisteS, numéro 1084 du 29 avril 2026.