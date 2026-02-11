Fin du monde – Le billet de Gérard Streiff

La sociologue Anne Muxel, à qui l’on doit de belles enquêtes sur la jeunesse, avance, dans son dernier livre (Inventaire des peurs françaises) ce chiffre sidérant : 39 % des Français pensent que la fin du monde est proche. Muxel montre également que la peur (du déclassement, de l’isolement, de l’autre) alimente le vote RN. En somme, la peur fait voter à droite. Autre manière de dire, peut-être, que pour favoriser le vote démocrate, le vote communiste, il faut savoir redonner confiance, dans le collectif, dans l’engagement, dans l’entraide, l’avenir. Ça porte un nom : l’espérance.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1073 du 11 février 2026.