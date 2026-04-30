Attaque de la flottille pour Gaza : rassemblement jeudi 30 avril 18h30 Place de la République

Cette nuit, au moins 11 bateaux de la flottille humanitaire Global Sumud Flotilla, qui faisaient route vers Gaza, ont été arraisonnés par la force et interceptés par l’armée israélienne dans les eaux internationales, au large de la Crète.

Il s’agit, une nouvelle fois, d’une violation flagrante du droit maritime international. Cet arraisonnement constitue un véritable acte de piraterie et de kidnapping perpétré par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui démontre une fois de plus son mépris absolu pour le droit international.

Au moins quatre ressortissants français font partie des personnes enlevées. Parmi elles, notre camarade Raphaëlle Primet, conseillère de Paris et co-présidente du groupe communiste au Conseil de Paris, qui se trouvait à bord du bateau Le Mystère.

Le PCF appelle à la pleine et totale solidarité avec Raphaëlle. Son objectif pacifiste et humaniste est le nôtre : mettre fin au blocus illégal et inhumain de Gaza afin de permettre l’entrée vitale de l’aide humanitaire.

La voix de la France ne peut rester muette face à ce coup de force.

Fabien Roussel a interpellé ce matin le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en lui demandant de condamner avec la plus grande fermeté cette attaque contre la solidarité internationale et la paix.

La diplomatie française doit agir sans délai pour obtenir le retour de ses ressortissants !

Le Parti communiste français exige :

La libération immédiate de Raphaëlle Primet et de l'ensemble des participants à la flottille.

La fin immédiate du blocus de Gaza.

La mise en place concrète d'un État de Palestine, aux côtés de l’État d’Israël, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, ainsi que la fin de l’occupation et de la colonisation.

Pour porter ces exigences, le PCF appelle à se mobiliser largement :

Rassemblement ce jeudi 30 avril à 18h30 Place de la République à Paris

Paris, le 30 avril 2026

Parti communiste français