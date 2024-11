Fret SNCF : Le PCF demande un moratoire sur le plan du gouvernement !

Le PCF appelle à toutes les mobilisations et apporte son soutien aux cheminots grévistes partout en France qui défendent leur outil de travail.



Le gouvernement français en lien avec l’Union Européenne a décidé d’accélérer le processus de casse du fret ferroviaire avec le plan de discontinuité du fret faisant exploser Fret SNCF en offrant aux entreprises privées les lignes de fret les plus rentables.



Pourtant, voilà un an, une commission d'enquête sur le fret ferroviaire dont le rapporteur était le député communiste Hubert Wulfranc démontrait l'impasse d'un tel choix.



Ce chemin emprunté est une folie !



Un choix mauvais pour le climat et pour la réindustrialisation !



Comment annoncer des objectifs de réindustrialisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre en ne préservant pas cet outil précieux de transport par le rail qui répond aux besoins des grands secteurs de la métallurgie, de la chimie et du nucléaire et qui est le seul aujourd’hui à permettre le wagon isolé ?



Nous exigeons un moratoire sur le plan de discontinuité fret du gouvernement !



Plus que jamais, nous avons besoin d’un service public ferroviaire pour investir massivement dans les infrastructures nécessaires. Outre l’entretien des lignes existantes et leur électrification, la réouverture de petites lignes pour desservir les zones logistiques et industrielles participera à cet effort.



Dans le même mouvement, nous garantirons les investissements dans les ports, en les connectant notamment aux corridors ferroviaires européens afin de faire baisser drastiquement la part du transport routier en priorisant toujours le fret ferroviaire et en favorisant son couplage avec le fret maritime et fluvial.



Nous proposons :



•⁠ ⁠Passer de 10 % à 25 % la part du ferroviaire dans le transport de marchandises et celle du fluvial de 2 % à 4 % d’ici 2045 comme porté dans notre plan Climat Empreinte 2050.



•⁠ ⁠Pour le fret ou les voyageurs, l’arrêt de l’ouverture à la concurrence du système ferroviaire et le retour d’une entreprise publique SNCF intégrée.





Parti communiste français,



Le 21 novembre 2024.