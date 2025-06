Avec Trump et Netanyahu, on assiste à une « gangstérisation des relations internationales » dit fort justement le communiqué du PCF. Et ici, c’est la faune d’extrême droite qui fournit les plus bruyants supporters de ces va-t-en-guerre. Bardella jubile, Le Pen ricane, Zemmour meugle. C’est qu’entre fachos on se comprend. Entre gangsters aussi.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1047 du 25 juin 2025.