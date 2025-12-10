Gaza, Palestine, Proche et Moyen-Orient

Ce furent les thèmes abordés devant une soixantaine de camarades - réunis en Assemblée générale des Vétérans du PCF 78, le 29 novembre 2025 à Trappes - par Leïla Moussavian-Hupe, membre du Conseil national et de la Commission internationale du PCF, chargée du Proche et du Moyen-Orient, et par Yassar Ayoub, responsable de la Coopération décentralisée, chargé de communication auprès de son Excellence Madame Hala Abou-Assira.

Accents ont été mis sur la volonté colonialiste permanente de tous les gouvernements d’Israël qui agressent tous les pays de cette région, avec leurs cortèges d’atrocités commises contre les peuples, comme dans tout régime colonial et avec le soutien systématique de l’impérialisme des États-Unis, aidé par l’Union européenne, pour faire d’Israël son gendarme génocidaire surarmé et suréquipé dans cette région géostratégique.

Invités également à participer à cette matinée, des représentants de l’AFPS, du Mouvement de la paix, de l’UJFP, de Cuba Coopération et de Cuba Si ont pris la parole.

Annie Demont

Article publié dans CommunisteS, numéro 1066 du 10 décembre 2025.