Appel au retrait de l’armée rwandaise de Goma et à la fin de l’agression contre la RDC

Le Parti communiste français (PCF) exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration alarmante de la situation sécuritaire à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), notamment dans la ville de Goma, actuellement assiégée par les forces rebelles du M23 avec le soutien avéré de l’armée rwandaise. Depuis des décennies, les populations de l’Est de la RDC subissent les affres de la guerre, les pillages, les viols et les massacres orchestrés par des groupes armés bénéficiant de soutiens extérieurs. Le rapport Mapping des Nations Unies a déjà documenté les graves violations des droits humains commises dans cette région, incluant des crimes contre l’humanité.

Le PCF condamne fermement cette agression inacceptable, qui viole la souveraineté de la RDC et s’inscrit dans une stratégie de déstabilisation régionale. Les attaques répétées du M23, appuyées par des hommes de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) présents parmi ses troupes, selon des rapports crédibles, témoignent d’une implication directe du Rwanda dans ce conflit. Ces actions, qui ont causé la mort de milliers de civils et contraint des millions de Congolais à fuir leurs foyers, exacerbent une crise humanitaire sans précédent et menacent la stabilité de la région des Grands Lacs.

Nous appelons la communauté internationale, les Nations Unies, l’Union africaine et les organisations régionales à exercer une pression diplomatique accrue sur le Rwanda afin qu’il retire immédiatement ses troupes de la RDC et cesse tout soutien au M23. Le silence complice de la communauté internationale face à ces atrocités doit cesser. Le PCF exige également la mise en place de sanctions ciblées contre les responsables rwandais impliqués dans cette agression et la saisine de la Cour Pénale Internationale pour enquêter sur les crimes commis en RDC.

La paix et la stabilité en Afrique centrale ne peuvent être garanties que par le respect de la souveraineté des États et la cessation des ingérences militaires étrangères. Le PCF réitère sa solidarité indéfectible au peuple congolais dans sa lutte pour la paix, la justice et le respect des droits humains. Nous appelons tous les acteurs politiques et sociaux à se mobiliser pour une RDC libre et souveraine, où les ressources naturelles bénéficient enfin aux populations locales plutôt qu’aux intérêts étrangers.

Le PCF demande au gouvernement français de jouer un rôle actif dans la résolution de la crise à l’Est de la République Démocratique du Congo en soutenant les efforts de paix portés par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union africaine (UA), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France doit appuyer des initiatives concrètes, telles que l’imposition d’un embargo sur les armes, le soutien humanitaire aux déplacé·es, et la création de mécanismes de justice transitionnelle. Ce soutien, en coordination avec les acteurs africains, permettra de rétablir la souveraineté de la RDC, de protéger les droits humains et de garantir une paix durable dans la région des Grands Lacs.

L’agression contre la RDC doit cesser pour permettre un avenir de paix durable dans la région des Grands Lacs.

Paris, le 27 janvier 2025

Parti communiste français (PCF)