Le gouvernement israélien qui s'en prend à l'ONU doit être arrêté

Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou aggrave la violation de la souveraineté du Liban et accentue ses bombardements meurtriers contre sa population. Il vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de guerre régionalisée, en bombardent des positions de l'armée libanaise et de la FINUL, dont la mission repose sur un mandat de l'ONU. Plusieurs casques bleus ont été blessés. Dimanche 13 octobre, la FINUL a dénoncé une « entrée en force » de chars israéliens contre l’une de ses positions. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a rappelé que toutes les attaques visant des casques bleus sont « une atteinte au droit international » et « peuvent être constitutives de crimes de guerre ».

Cette attaque est une nouvelle et grave atteinte au droit international et à l'ONU de la part de Netanyahou, qui vient s'ajouter au projet de loi actuellement en cours de discussion à la Knesset mettant fin aux opérations de l'UNRWA.

Par ailleurs, le 2 octobre, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a été déclaré persona non grata en Israël. Cela crée un précédent dangereux pour d'autres gouvernements qui voudraient éliminer toute présence de l'ONU des zones de conflit.

Aucun gouvernement israélien n'a respecté les résolutions de l'ONU pour une solution de paix à deux États, la fin de l'occupation et de la colonisation et le droit au retour des réfugiés ou à une compensation. Aucune des résolutions appelant à mettre fin aux massacres de masse commis par l'armée israélienne à Gaza n'a été appliquée. Il est temps que la communauté internationale sorte de sa passivité, ou de sa complicité, face à cette attitude qui enfonce toute la région dans la guerre dangereuse pour toute la planète.

Rien, ni les provocations de l'organisation islamiste du Hezbollah, ni les crimes terroristes du Hamas du 7 octobre ne sauraient être invoqués pour tenter de justifier une telle forfaiture et un telle attaque frontale contre le droit international.

Le respect du droit international par le gouvernement israélien est la base d'une solution de paix juste.

Le PCF appelle à des mesures concrètes et urgentes :

La mise en œuvre de la résolution 1701 de l’ONU permettant à la FINUL de se déployer entre le fleuve Litani et la frontière, en coordination avec les autorités libanaises. Les capacités de la FINUL doivent être renforcées et la France doit y prendre sa part. Seule la force internationale de l'ONU et l’armée libanaise ont le droit d’être déployées dans cette zone,

Un cessez-le-feu immédiat, général et permanent au Liban et à Gaza et le retrait des troupes israéliennes,

Des sanctions contre le gouvernement israélien par l’interdiction d’exportation d’armes vers l’Etat d’Israël et la suspension de l’accord d’association UE-Israël. Emmanuel Macron a appelé à l'arrêt des exportations d'armes utilisées à Gaza et au Liban. C'est un premier pas qui en appelle d'autres.

L’accès immédiat à l’aide humanitaire à Gaza et au Liban et une aide concrète aux agences de l’ONU et aux associations qui agissent dans en ce sens, le soutien aux opérations de l'UNRWA

Le retour de tous les déplacés libanais et israéliens chez eux,

La reconnaissance immédiate et inconditionnelle par la France de l’Etat de Palestine sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l’Etat d’Israël,

La libération des otages israéliens détenus par le Hamas,

La libération des prisonniers politiques palestiniens,

La traduction de Benyamin Netanyahou, de ses complices et des dirigeants du Hamas devant la justice internationale, comme l’a demandé le procureur général de la Cour internationale de justice (CIJ),

Le soutien et la solidarité pour les forces progressistes et communistes au Liban qui luttent contre la corruption et le système confessionnel,

L’arrêt de l’occupation et de la colonisation israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem Est et à Gaza comme l’a dernièrement exigé la CIJ,

Une action concrète pour la sécurité collective régionale, en reprenant la proposition faite par la conférence d’examen du TNP sous égide de l’ONU en 2010 d’établir dans la région une ZEAN (zone exempte d’armes nucléaires) et une ZEADM (zone exempte d’armes de destruction massive). Les 5 puissances nucléaires, dont la France, ont le devoir de faire respecter cette décision.

Le PCF appelle à participer sur ces bases aux rassemblements pour un cessez-le-feu et pour la paix qui se tiendront en France ces prochains jours.

Paris, le 14 octobre 2024