Hagondange : une mobilisation massive pour défendre Novasco et la sidérurgie locale

Ce jeudi, entre 700 et 800 manifestants se sont rassemblés entre le site de Novasco et la mairie d’Hagondange pour défendre l’avenir de la sidérurgie et soutenir les salariés. Dans une ambiance combative et fraternelle, la marche a rappelé l’importance vitale de l’acier pour notre territoire et ses habitants.

Au cœur des slogans et des prises de parole, un constat : dans un rayon de 10 km autour du site, c’est beaucoup trop d’emplois qui sont directement ou indirectement menacés par le démantèlement de l’industrie sidérurgique. Ce serait un coup terrible porté à l’économie locale, mais aussi à tout le tissu social, associatif et culturel de la vallée de l’Orne.

La section Orne-Basse du Parti communiste français était fortement représentée, avec une cinquantaine de camarades présents venus de tout le département également, visibles et engagés aux côtés des travailleurs. Leur présence a rappelé que le combat pour l’industrie, pour l’acier et pour l’emploi est au cœur du projet communiste : produire ici, pour répondre aux besoins du pays, en respectant les travailleurs et en préparant l’avenir.

Au-delà du soutien à Novasco, cette mobilisation a réaffirmé l’exigence d’une véritable politique industrielle nationale, capable de garantir l’indépendance du pays et la souveraineté économique. Les manifestants ont rappelé que l’acier est stratégique et qu’il serait suicidaire de laisser les logiques financières l’emporter sur l’intérêt général.

La nationalisation c’est la plus belle alternative à la fermeture.

Le message est clair : il faut sauver Novasco, il faut sauver la sidérurgie, il faut sauver l’emploi !

Mama Sajid

Article publié dans CommunisteS, numéro 1053 du 10 septembre 2025.