Historique – Le billet de Gérard Streiff

Bravo les banquiers ! Enfin bravo les employés de la Société Générale plus précisément ! Ils étaient en grève vendredi dernier et le mouvement contre la réduction du télétravail a super bien marché, il a touché dans certaines filiales 80, voire 90 % du personnel ! « Historique ! », a dit la CGT. Il faut dire que le même jour où on apprenait ces chiffres tombait un autre record : la Société Générale a vu ses performances en Bourse grimper en 2025 de 79,9 %. La plus forte hausse du CAC 40, devant même celle de Thales, le marchand de canons très à la mode. Une performance due en partie à l’engagement des salariés de la SG ; mais leur patron voudrait à présent raboter leurs droits, sans doute en guise de récompense ? ! Ces darons sont sans vergogne.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.