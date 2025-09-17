Hold-up – Le billet de Gérard Streiff

La commission d’enquête du Sénat, présidée par Fabien Gay, évaluait à 210 milliards le montant des aides publiques aux entreprises versées chaque année, sans aucune contrepartie. Dans un livre qui vient de paraître aux éditions Allary, Le grand détournement. Comment milliardaires et multinationales captent l’argent de l’État, deux journalistes du Nouvel Obs, Caroline Michel-Aguirre et Matthieu Aron, chiffrent eux ces versements à 270 milliards, soit 60 milliards de plus. Trois fois le budget de l’Éducation nationale, 24 fois celui de la Justice. Une enquête qui conforte les propos de Fabien Roussel à la Fête de l’Humanité, dénonçant l’énormité du hold-up opéré par les super-riches qui, sans vergogne, font nos poches.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1054 du 17 septembre 2025.