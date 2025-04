Hommage au groupe Mario

À l’occasion du 80e anniversaire du décès en déportation de Jean Burger à Nordhausen le 3 avril 1945, co-fondateur du groupe Mario, les communistes de Moselle ont rendu un hommage à l’ensemble des membres du réseau.

918 femmes et hommes ont été victimes de la répression nazie, arrêtés, internés et déportés. Depuis maintenant trente ans, la fédération de Moselle du PCF a pris de nombreuses initiatives pour honorer les résistantes et résistants en Moselle annexée, autour de 3 000 membres selon Léon Burger.

918 victimes de la répression venant de près de 170 communes de Moselle, c’est dire la dimension départementale du groupe, son ancrage dans la Moselle ! Ce groupe avait également des membres venant d’autres départements mais aussi d’autres pays comme l’Italie, la Pologne ou l’Allemagne. Tous étaient unis dans le combat antifasciste et cela souvent bien avant la guerre comme dans l’est mosellan ou le pays haut.

Charles Hoeffel et Jean-Baptiste Rohrman, cheminots, et Margot Durmeyer prennent les premiers contacts pour retisser les premiers liens avec le réseau communiste et syndical quelques semaines après l’arrivée des troupes allemandes en Lorraine annexée.

Tous ces contacts aboutissent à une première réunion clandestine en juillet 1941 avec Georges Wodli, membre du comité central du PC clandestin, qui est chargé par la direction du Parti d’organiser la Résistance dans les 3 départements annexés.

Cette rencontre fonde la création du réseau Mario. Le groupe Mario comprendra plusieurs secteurs sur tout le département du pays haut à Sarreguemines. Cette Résistance sera organisée comme les autres réseaux FTP en France.

Plusieurs communes étaient représentées, dont Patrick Abate maire de Talange, et Maître Worms représentant la ville de Metz. De nombreuses organisations et partenaires de gauche étaient présents.

Au cours de son allocution, Jacques Maréchal pour le PCF Moselle a rendu un hommage particulier à Léon Burger dans son combat pour la reconnaissance de la Résistance en Moselle annexée. Cette grande figure de la gauche du département doit être honorée. Il a également souligné combien le travail mémoriel doit se poursuivre pour célébrer notamment les 285 personnes du réseau Mario mortes en déportation. Les communistes continueront à mener cette bataille dans un large esprit républicain.

Jacques Maréchal

secrétaire départemental

Article publié dans CommunisteS, numéro 1037 du 9 avril 2025.