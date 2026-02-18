Hommage à Leila Shahid, figure du mouvement national palestinien

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris la disparition de Leila Shahid, grande figure et militante du mouvement national palestinien, et actrice centrale et incontournable du mouvement de solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour ses droits nationaux.

Engagée auprès de l’OLP dès les années 1970, elle a contribué à faire connaître l’horreur des massacres de Sabra et Chatila commis par les forces phalangistes libanaises agissant sous protection des troupes israéliennes d’Ariel Sharon.

De 1994 à 2005, elle est déléguée générale de Palestine en France, où son action laisse une trace durable. Elle s’est imposée comme une interlocutrice déterminée et sérieuse auprès de la diplomatie française dans les années au cours desquelles l’espoir ouvert par les Accords d’Oslo ont laissé peu à peu place à la désillusion du fait de l’inaction des diplomaties occidentales.

Elle fut toujours soucieuse d’entretenir des relations étroites avec le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, permettant aux mobilisations d’acquérir alors une influence inégalée dans la société française. De même, elle sut maintenir le lien de solidarité avec les Israéliens engagés pour une paix juste et durable, et replacer la lutte nationale du peuple palestinien dans la longue histoire de la lutte des peuples, de tous les peuples, pour choisir leur libre destin, face aux entreprises coloniales et impérialistes.

De Jean Genet à Mahmoud Darwich, elle a toujours accordé une grande importance au rôle que l’art et la poésie peuvent jouer comme catalyseur d’indignation, de mobilisation et d’action.

Tout au long de ce combat, toujours inachevé, elle a lutté et travaillé avec le Parti Communiste Français pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Les communistes français ont toujours pu compter sur son analyse, sa disponibilité et sa détermination pour faire avancer la cause des droits nationaux du peuple palestinien.

Pour tout cela, chère Leila, nous honorons ta mémoire.

Fabien Roussel, 18 février 2026