Hommage à Pascal Lederer



C’est avec douleur et émotion que nous avons appris le décès de notre camarade Pascal Lederer.

Pascal était un militant communiste, de la paix et de la science.

Avec ses amis d’Une Autre Voix Juive, il n’a eu de cesse de militer pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens et pour la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël. Il est à l’origine d’un texte paru dans l’Humanité en 2003 puis d’une pétition largement relayée visant à « faire entendre, obstinément, la voix de Français juifs, ou d’origine juive, qui soutiennent les idéaux de démocratie, de liberté, d’universalité des droits humains et des droits des peuples ». Il combattait avec fougue toute dérive visant à essentialiser sur des bases confessionnelles, communautaires ou civilisationnelles un conflit politique dont la solution sera politique, en application du droit international. Nous pouvions toujours compter sur son point de vue aiguisé et qui ne dérogeait jamais aux principes que les communistes portent depuis presque huit décennies : deux Etats pour deux peuples.

Pascal était aussi un spécialiste de renommée internationale de physique théorique et quantique, comme directeur de recherche au CNRS. Auteur d’ouvrages et d’articles pédagogues, il dénonçait avec fermeté les conséquences néfastes des politiques libérales sur la recherche scientifique.

Le Parti Communiste Français rend hommage à sa mémoire et présente ses plus sincères condoléances à ses camarades, à ses amis d’UAVJ et à ses proches.

Paris, le 12 décembre 2025

Parti communiste français.