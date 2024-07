Hommage à Paul Chemetov

Paul Chemetov a été une figure majeure de l’architecture et de l’urbanisme. Il est surtout connu pour la construction du ministère de l’Économie et des Finances Paris Bercy, la rénovation du Muséum d’histoire naturelle ou l’Ambassade de France à New-Delhi. Mais il a d’abord mis l’architecture au service des plus modestes comme à Pantin, Saint-Ouen ou Montpellier. Très longtemps membre du Parti communiste il est resté jusqu’au bout communiste de cœur et de conviction. On oublie souvent que ce disciple de Le Corbusier et de la ligne droite n’a pas hésité à conduire avec succès le chantier du siège national du Parti communiste français, place du Colonel-Fabien à Paris, conçu par Oscar Niemeyer, l’architecte des formes courbes. Je veux ici présenter à ses proches les sincères condoléances des communistes et l’hommage rendu à l’homme engagé qui mit sa culture et son talent au service de l’émancipation humaine.

Article publié dans CommunisteS, N°1003, 3 juillet 2024.