Hommage à Séverine Rizzi

La direction nationale du Parti Communiste Français a appris avec une immense émotion le décès de notre camarade et amie Séverine RIZZI, à 52 ans.

Séverine était membre de notre direction nationale depuis le 39e Congrès. Elle avait accepté ce mandat avec humilité et le grand sens des responsabilités qui la caractérisait.

Cheminote, Séverine avait chevillée au coeur la passion du service public.

Syndicaliste, elle vivait son engagement avec sincérité, intensité et une grande détermination pour gagner des avancées pour le monde du travail.

Militante communiste, chacune et chacun pouvait apprécier son humanité, son sens politique aiguisé, ses sourires comme son franc-parler.

Engagée à Bordeaux où elle faisait partie des candidats présentés par le PCF sur la liste conduite par Pierre Hurmic aux élections municipales de 2020, elle était appréciée et reconnue de tous et toutes pour la rigueur de son travail et ses grandes qualités humaines.

A son compagnon Hakim, à ses filles Noa et Célia, à sa famille,

à ses camarades du PCF et de la CGT de Gironde, à l’ensemble de ses collègues de la SNCF, la direction nationale du PCF adresse ses condoléances les plus fraternelles.

Le Conseil national du 7 septembre 2024 lui rendra hommage et observera une minute de silence.

Paris, le 6 septembre 2024

Parti communiste français.