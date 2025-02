Il était une fois le colonel Fabien - Une série historique de Gérard Pellois (épisode 4)

A l'automne 1940, Pierre quitte Brive ; il prend en charge la direction des Jeunesses pour l'ensemble du Sud-Est.

Il saisit toutes les occasions pour arroser les cortèges officiels de Pétain de « l’ appel du 10 juillet », lancé par Jacques Duclos. Il est à Nice en octobre 1940 sous le pseudonyme de « Louis » fils d'industriel ; en novembre, il est à Toulouse ; en décembre, il est à Marseille sous le pseudonyme de « Frédo ». C'est à Marseille qu'il reçoit la première photo de sa fille, elle viendra rejoindre celle d'Andrée dans la doublure de son pardessus. A Toulon, il lance un journal clandestin à destination des matelots, le « Jean le Gouin » qui, en argot de la flotte, signifie fusilier marin. En janvier 1941, il est en Corse.

En octobre 1940, Charles Tillon commence à mettre en place l'Organisation spéciale (O.S.) chargée notamment de récupérer des armes. Ce que va faire Pierre à Marseille, à l'arsenal de Toulon. Au printemps 1941, Charles Tillon demande à Pierre de le rejoindre à Paris.

Après un voyage à risques, il arrive à Paris en août 41 et y retrouve Andrée et leur fille Monique qu'il voit pour la première fois, elle a un an. La clandestinité n'est pas la vie rêvée pour l'enfant. Ils confieront Monique à une famille de cultivateurs près de Clerval (25). Andrée deviendra « Arlette », agent de liaison de Pierre, qui lui s’appelle à présent « Frédo ».

C’est le moment où la direction du PCF décide le passage à la lutte armée. Cette décision n’est pas simple à prendre. Albert Ouzoulias, qui aura des responsabilités importantes à la tête des FTP écrit : « Le grand mérite des « bataillons de la jeunesse », de l’OS, de Fredo –Fabien- et de ses camarades de cette époque aura été, malgré toutes ces difficultés, d’ouvrir la voie au combat armé en tuant des officiers nazis. Il a fallu beaucoup d’explications pour gagner cette bataille. »

Fredo est chargé de la première opération.

Le 21 août 1941, au métro Barbès-Rochechouard, protégé par deux de ses camarades, et armé d'un 6,35, il fait feu par deux fois et tue un aspirant de la marine allemande. Frédo et ses camarades s'enfuient. « J'ai vengé Titi ! » se dit Fredo en pensant à son ami Samuel Tyzelman, fusillé deux jours plus tôt.

Le coup de feu de Fredo change le climat parisien et fait bouger les lignes dans la Résistance.

