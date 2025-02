Depuis quelques semaines, le trio Bayrou, Darmanin, Retailleau s’est lancé dans une surenchère réactionnaire autour de l’immigration et de l’identité nationale.

La majorité présidentielle surmédiatise ces questions volontairement pour faire oublier les choix budgétaires qui vont avoir des conséquences désastreuses pour le pays, les travailleuses, les travailleurs et la jeunesse.

La propagande de droite et d’extrême droite sur l’immigration empêche tout débat rationnel sur le sujet. Les chiffres sont pourtant formels : il y a en France 5,6 millions d’étrangers, soit 8 % de la population. Les principaux titres de séjour délivrés le sont aux étudiants étrangers, fruit du rayonnement de nos universités françaises. Une réalité très éloignée des idées reçues.

La France doit d’ailleurs s’interroger sur son incapacité à faire rester des étudiants, de nationalité française ou pas, dont la nation a payé la formation, et qui partent de plus en plus nombreux à l’étranger.

L’immigration n’est pas un choix, c’est un phénomène social causé par l’impérialisme, les guerres, l’exploitation, les dominations, le capitalisme. Quand elle est encouragée et organisée par le patronat, elle permet au capital d’exploiter une main d’œuvre peu qualifiée, corvéable à merci car en situation administrative précaire.

En proposant de durcir les conditions d’accueil et l’accès aux droits des personnes migrantes, le gouvernement va empêcher l’intégration et créer des personnes en situation irrégulière.

Quant au débat sur l’identité nationale, il est amené de manière malhonnête, stigmatisante et excluante. Au contraire, le MJCF défend une vision politique de la nation, organisée autour de services publics forts, garantissant la réussite de toutes celles et tous ceux voulant contribuer à notre projet commun. Ce n’est effectivement pas qu’une question de nationalité, mais d’adhésion à un contrat social commun. En France, c’est la République qui fonde la Nation et pas l’inverse, est Français tout être humain qui s’affirme citoyen et non sujet

Le MJCF revendique l’égalité républicaine qui garantit la dignité de toute personne sur le sol français. Les services publics, l’hébergement d’urgence, le logement social, la santé, l’école, la formation sont la base de cette universalité des droits qui fonde l’intégration des personnes migrantes.

Le MJCF revendique la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers pour que ces derniers puissent s’intégrer pleinement par un travail stable, utile et émancipateur.

Le MJCF propose de rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme ou antisémitisme.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1030 du 19 février 2025.